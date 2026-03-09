Vortrag in Rötenberg: Referentin schildert, worauf es sich als Christ zu blicken lohnt

1 CVJM-Jugendreferentin Clarissa Vogel spricht zum Thema „Alle Augen auf“ Foto: Leinemann Zum Thema “Alle Augen auf“ begrüßte die Jugendreferentin des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) die Gäste in der Kirche Rötenberg zur „Powernight“.







Zu Beginn verlas sie ein Gedicht aus dem Internet mit anonymer Quelle zum Thema Leistung, Gehalt, Erfolg und zum anderen über Angst, Schuld und Versagen – doch gebe es jemanden, der für die Menschen am Kreuz gestorben sei, nämlich Jesus. Auf ihn dürfe man seine Augen richten. Er sei stärker als Elend und Tod. das Leben blühe auf, wenn man seine Augen auf ihn richte, so Referentin Vogel. Das, worauf man sein Augenmerk richte, werde man auch stärker wahrnehmen; mancher schaue nur auf Handy, Tablet, Youtube und Instagram – die Israeliten, die von Mose aus Ägypten geführt worden waren, wandten sich trotz der Wunder, die Gott an ihnen tat, von ihm ab. Obwohl Gott, so Clarissa Vogel weiter, in den vierzig Jahren, die das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, zahlreiche Wunder vollbrachte, begehrte es gegen ihn auf.