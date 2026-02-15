Vortrag in Rexingen: Kinderheim wird zum Lichtblick in dunkler Zeit

Über die Geschichte eines ganz besonderen Kinderheims berichtet Dagmar Bluthardt am Sonntag, 22. Februar, in Rexingen.
„Moralische Unterstützung und Ermutigung wurden genauso wichtig wie das tägliche Brot.“ So erinnerte sich Tamara Blum 2004 in Israel an ihre Schulzeit in den 1930er Jahren in Rexingen. Ihr Lehrer Wolf Berlinger war ihr hauptsächlich wegen der liebevollen Zuwendung, die er den Kindern in den Zeiten der Bedrückung und Ausgrenzung entgegenbrachte, in Erinnerung geblieben. Nachzulesen ist das in der aktuellen Ausstellung im Museum Jüdischer Betsaal Horb „Man musste doch das Kind irgendetwas lernen lassen“.