Vortrag in Rangendingen: Warum der Adventskranz früher noch 28 Kerzen hatte

Vortrag in Rangendingen

1 Der Referent und emeritierte Professor Werner Mezger (links) zusammen mit Marlene Groiss von den Rangendinger Landfrauen Foto: Kapitel-Stietzel

Warum wird die Geburt Jesu Ende Dezember gefeiert und was hat der Heilige Martin mit Weihnachten zu tun? Antworten auf Fragen wie diese bot der emeritierte Professor Werner Mezger bei einem von den Rangendinger Landfrauen veranstalteten Vortrag.









Dass Weihnachten schon im November ein echter Publikumsmagnet sein kann, zeigte sich jüngst im Gasthaus „Rössle“: Über 50 Personen saßen dicht auf dicht in der Gaststube und starrten gebannt auf die Leinwand. Denn mit dem früher an der Universität Freiburg tätigen Professor Werner Mezger war ein renommierter Referent gekommen, um unter dem Titel „Mehr als Kitsch, Kommerz und Kerzen? Bräuche der Weihnachtszeit“ einen Einblick in die historischen und kulturellen Hintergründe des wichtigsten Festes im Jahr zu geben.