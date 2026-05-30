Vortrag in Maulburg: „Keine Feindberührung mit Dreckrand“

Monika Luise Haller war zu Gast im Dorfstübli Maulburg. Sie erzählte aus einer Zeit, als das Gutsi noch einen Pfennig kostete.
Monika Luise Haller und Johann Peter Hebel haben eines gemeinsam: sie sind am 10. Mai geboren. Dieses Geburtsdatum sei als junges Maidli sehr willkommen gewesen, denn am Hebeltag habe sie immer frei gehabt, erzählte die Brombacher Ortschaftsrätin Haller bei ihrem Auftritt im Dorfstübli, wo sie wieder mal zu Gast war. Sie trug eine Markgräfler Tracht und eine Hörnerkappe – beides in Schwarz, darüber ein weißes Schultertuch.