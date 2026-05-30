Vortrag in Maulburg: „Keine Feindberührung mit Dreckrand“

Monika Luise Haller war zu Gast im Dorfstübli Maulburg. Sie erzählte aus einer Zeit, als das Gutsi noch einen Pfennig kostete.

Monika Luise Haller und Johann Peter Hebel haben eines gemeinsam: sie sind am 10. Mai geboren. Dieses Geburtsdatum sei als junges Maidli sehr willkommen gewesen, denn am Hebeltag habe sie immer frei gehabt, erzählte die Brombacher Ortschaftsrätin Haller bei ihrem Auftritt im Dorfstübli, wo sie wieder mal zu Gast war. Sie trug eine Markgräfler Tracht und eine Hörnerkappe – beides in Schwarz, darüber ein weißes Schultertuch.

Am Denkmal für die Mutter des Schriftstellers und Theologen Hebel in Brombach musste sie wie andere Kinder auch Hebel-Gedichte aufsagen und bekam dafür Weckle, Wurst und etwas zu trinken.

Hommage an Johann Peter Hebel

Der große Dichter war eines der Themen ihres amüsanten Vortrags. Haller erwähnte in ihm das Gedicht „Die Wiese“, das den Verlauf des Flusses von Feldberg bis in den Rhein nach Basel so beschreibt wie die Reise eines junges Mädchens, das sich auf den Weg macht, um sich mit einem jungen Mann zu vermählen. Religion habe damals eine größere Rolle im Alltag gespielt als heute und komme auch in dem Gedicht vor, erzählte Haller, denn die Wiese wechsele auf ihrem Weg in den Rhein zweimal die Religion, floss also durch katholische und protestantische Gemeinden.

„Laufsch mer d’Matten ab in dine tiefe Gidanke furt ins Wiesethal, furt gegenem Husemer Bergwerch, und schangschiersch der Glauben und wirsch e luthrische Chetzer!“, lauten drei Zeilen im Gedicht.

Ein großes Glück sei es gewesen, dass das Hebel-Denkmal in Lörrach nicht eingeschmolzen wurde. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgestellt. und zu den Hebelfesten erlaubte die französische Besatzungsmacht die Einreise der Schweizer für einen Tag, ehe in den fünfziger Jahren die Grenze generell geöffnet wurde.

Der Auftritt von Haller war eine Zeitreise in die Vergangenheit. Sie zeigte die Unterwäsche der Frauen aus vergangenen Zeiten und erklärte, dass Kleidungsstücke früher am Kanal gewaschen wurden.

In Stetten gab es ein Waschhaus für die Köchlin-Häuser, das heute noch erhalten ist und das sie in Führungen in ihrer Paraderolle als „Wäscherin Luise“ vorstellt. Montags wurde gewaschen, samstags gebadet. Sie war die letzte in ihrer Familie, die baden durfte – im gleichen Wasser wie ihre Vorbader – und bat ihre Mutter, kein Wasser in die Wanne zu füllen. „Ich habe keine Feindberührung mit dem Dreckrand haben wölle“, sagt Haller. Akzeptiert habe sie aber den Tannenduft, der dem Bad zugegeben wurde, weil er den „Anschein von frischem Wasser“ vermittelt habe.

Als Erste durfte sie am Gutsi schlotze

Manchmal saßen die Kinder auch in der Wanne, um zu spielen. Die Wanne war für sie ein Bus, der sie beispielsweise nach Straßburg brachte. Ein Kochlöffel war das Lenkrad, ein Kind spielte den Schaffner.

Hallers Vortrag war gespickt mit Geschichten wie dieser. Für eine Anekdote holte sie einen Mann auf die Bühne, fasste ihn an der Hand und erzählt danach, wie sie mit ihrem Freund Max durch eine Gasse lief. Mit ihm kaufte sie sich vier Gutsi für vier Pfennige und als sie nur einen Pfennig hatte, durfte sie, da sie das Bonbon finanziert hatte, als erstes „schlotze“.

Gern sei sie auch zur Familie Madöri nach Riehen gegangen, um ein Päckchen mit 49 Gramm frischen Kaffee zu kaufen. „Ab 50 Gramm hätten wir den Kaffee verzollen müssen.“ Am Ende erhielt Haller für ihren Auftritt begeisterten Beifall der Zuhörer.