Vortrag in Kippenheim: NS-Akten erinnern an ungerechte Gerichtsverfahren gegen Ortenauer

Von Zuchthaus bis zur Todesstrafe: Der Förderverein Ehemalige Synagoge Kippenheim gab Einblicke in Gerichtsprozesse, bei denen Nazis auf der Richterbank saßen.
Zum Glück haben Mitglieder des Fördervereins Ehemalige Synagoge Kippenheim zu Beginn des Vortrages schnell gehandelt, als sie mit Mikrofon und Lautsprecher die Verständlichkeit der Worte deutlich verbessert haben. Einige der vielen interessierten Zuhörer hatten sich nämlich schon zum Gehen erhoben – das hätten sie sicher bedauert. Denn das, was Referentin Diana Kail vortrug, lieferte spannende neue Informationen zum NS-Staat aus den Akten des Generallandesarchivs in Karlsruhe und des Staatsarchivs Freiburg – mit Bezug auf die Region.