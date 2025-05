Vortrag in Hüfingen: Klimavortrag von Wetterexperte Sven Plöger fesselt 400 Zuhörer

Vortrag in Hüfingen

1 Nach dem Vortrag in der Stadthalle Hüfingen (von links): Thomas Gähme, Christine Harms-Höfler, Sven Plöger und Bürgermeister Patrick Haas. Foto: Joey Schubert Der bekannte Referent beeindruckt mit seinem Auftritt bei der VHS Baar in der Hüfinger Stadthalle. Nach dem Vortrag fragen die Gäste nach sinnvollem individuellem Verhalten.







„Hitze, Dürre, Starkregen – Zieht euch warm an, es wird noch heißer.“ Unter diesem aufrüttelnden Titel präsentierte Wetterexperte Sven Plöger in der ausverkauften Stadthalle Hüfingen einen ebenso informativen wie alarmierenden Vortrag zum fortschreitenden Klimawandel. Über 400 interessierte Bürger folgten der Einladung, wie die VHS Baar mitteilt. Bürgermeister Patrick Haas eröffnete den Abend und betonte die Relevanz des Themas für die Stadt Hüfingen und die gesamte Region. Er dankte Sven Plöger für sein Kommen und wies auf die bereits spürbaren Veränderungen hin, die auch an der Baar nicht spurlos vorübergehen.