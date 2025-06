Vortrag in Hechingen: Während Bismarks Kulturkampf ein „besonderes Schlachtfeld“

Vortrag in Hechingen

1 „Zwischen Berlin und Rom“ – Karikaturistische Darstellung des Kulturkampfs als Schachspiel zwischen Bismarck und Papst Pius IX. im Kladderadatsch 1875. Foto: Wikimedia „Zwischen Kruzifix und Pickelhaube“ heißt der Titel eines Vortrags im Hohenzollerischen Landesmuseum am Dienstag, 24. Juni, in Hechingen. Ein Überblick über die Veranstaltung.







Unter dem Titel „Zwischen Kruzifix und Pickelhaube“ beschäftigt sich der Historiker Helmut Eisler in einem Vortrag am Dienstag, 24. Juni, mit den Hohenzollernschen Landen als Bühne für Bismarcks Kulturkampf in den 1870er- und 1880er-Jahren. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Hohenzollerischen Landesmuseum, Veranstalter ist der Hohenzollerische Geschichtsverein.