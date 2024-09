Vortrag in Hechingen: Genetische und soziale Ursachen von Erfolg

„Gleiche Gene, gleiche Chancen? Genetische und soziale Ursachen von Lebenserfolg: Aktuelle Erkenntnisse aus der Zwillingsforschung“, so lautet der Titel eines Vortrags an der VHS Hechingen.

Im Vortrag von Privatdozent Dr. Bastian Mönkediek von der Universität Bielefeld, der im Rahmen des neuen Kulturprogramms des städtischen Sachgebiets Kultur und Tourismus zum Thema „Zwei“ nach Hechingen kommt, werden wichtige Erkenntnisse aus der Zwillingsforschung vorgestellt. Am Donnerstag, 26. September, können Interessierte, die sich zuvor bei der VHS angemeldet hatten, von 19 Uhr an dem anderthalbstündigen Online-Vortrag von zuhause aus zuhören.

Gene, Umwelt und verschiedene Bereiche des Lebens

Welchen Beitrag sowohl die Gene, als auch die Umwelt von Menschen, auf verschiedene Bereiche des Lebens haben, wird seit geraumer Zeit erforscht.

Dabei wird heutzutage insbesondere das Zusammenspiel von genetischen und Umwelteinflüssen betrachtet. So können genetische Veranlagungen beeinflussen, wie empfindlich wir Menschen auf unsere Umwelt reagieren. Auch können Umwelten die Aktivität der Gene betreffen oder dafür sorgen, dass bestimmte Veranlagungen nicht zum Tragen kommen.

Genetische Veranlagung ist entscheidend

Ein Beispiel: Aufgrund einer genetischen Veranlagung kann es passieren, dass wir eher eine Sehschwäche entwickeln, die beeinflusst, wie gut wir lesen können. Sind jedoch Brillen in der Umwelt zugänglich, verliert diese Sehschwäche und damit die genetische Veranlagung, für die Erklärung, wie gut jemand lesen kann, an Bedeutung.

Dieses Beispiel zeigt, dass genetische und Umwelteinflüsse für die Entwicklung von Lebenserfolg nichts Festes sind und sich in ihrer Bedeutung auch zwischen Kontexten unterscheiden können. Weder genetische Veranlagungen noch Umweltkontexte legen dabei alleine eine Entwicklung von vorneherein fest. Dabei werden in diesem Onlinevortrag neben den Möglichkeiten auch die Grenzen dieser Forschung dargestellt, und gezeigt, wie Forschungsergebnisse zu interpretieren und einzuordnen sind.

Über den Autor

PD Dr. Bastian Mönkediek ist seit 2018 Akademischer Rat an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld und arbeitet seit 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt TwinLife. Seine Promotion erfolgte 2016 an der Universität Wageningen (Niederlande). 2023 hat er an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld habilitiert.

Wie man sich zum Vortrag anmeldet

Die Teilnahme an diesem Onlinevortrag kostet 5,60 Euro und die Anmeldung erfolgt über www.vhs-hechingen.de. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 19. September. Weitere Infos: www.hechingen-tourismus.de oder www.vhs-hechingen.de