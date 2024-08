1 Schwester Benedicta-Maria Kramer war jüngst zu Gast beim Hechinger Frauenfrühstück im Bildungshaus. Foto: Steger

Schwester Benedicta-Maria Kramer referierte beim Hechinger Frauenfrühstück über ihren Orden. Im Fokus stand dessen Heimat – das Kloster Hegne.









Beim jüngsten Hechinger Frauenfrühstück stellte Schwester Benedicta-Maria Kramer das Kloster Hegne am Bodensee vor. Das Kloster der „Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz“ – kurz „Kreuzschwestern“ – wurde 1856 von Pater Theodosius Florentini in Ingenbohl am Vierwaldstättersee in der Schweiz gegründet.