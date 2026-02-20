Vortrag in Furtwangen: Wie umgehen mit Social Media und Co.?

Was können Eltern tun, um ihre Kinder vor Gefahren in der Medienwelt zu schützen? Darum geht es am Dienstag, 24. Februar, 19 Uhr, in der Festhalle in Furtwangen.
Das Kreismedienzentrum Schwarzwald-Baar lädt alle Interessierten zu einem Medien-Elternabend ein. Themen des Abends sind laut einer Pressemitteilung die Bildschirmzeit, die Nutzung von sozialen Medien durch Kinder und Jugendliche, die Achtungspunkte im Umgang mit so genannten Messenger-Diensten und wie Geräte kindersicher gemacht werden können. Auch Pornografie im Netz wird angesprochen.