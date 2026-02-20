Vortrag in Furtwangen: Wie umgehen mit Social Media und Co.?

Was können Eltern tun, um ihre Kinder vor Gefahren in der Medienwelt zu schützen? Darum geht es am Dienstag, 24. Februar, 19 Uhr, in der Festhalle in Furtwangen.

Das Kreismedienzentrum Schwarzwald-Baar lädt alle Interessierten zu einem Medien-Elternabend ein. Themen des Abends sind laut einer Pressemitteilung die Bildschirmzeit, die Nutzung von sozialen Medien durch Kinder und Jugendliche, die Achtungspunkte im Umgang mit so genannten Messenger-Diensten und wie Geräte kindersicher gemacht werden können. Auch Pornografie im Netz wird angesprochen.

Der Elternabend soll auch verdeutlichen, wie Erwachsene durch ihr eigenes Handeln selbst zum Vorbild werden. Die Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen in der Medienwelt unterscheidet sich von denen der Erwachsenen, dennoch ist es wichtig, die jungen Nutzer zu begleiten.

Der Vortrag am kommenden Dienstag in Furtwangen bietet daher einige konkrete Tipps für Familien. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.

Weitere Veranstaltungen für Eltern älterer Kinder

Ziel des Kreismedienzentrums ist es, solch einen Medien-Elternabend in einem jährlichen Rhythmus stattfinden zu lassen. Dieser erste Abend richtet sich vor allem an Familien mit Grundschulkindern. Für Eltern von Kindern, die die weiterführenden Schulen besuchen, sind weitere Veranstaltungen am Otto-Hahn-Gymnasium geplant.