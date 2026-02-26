Vortrag in Enzklösterle: Wird Heidelbeerdorf zum Stromvertreiber?

Die Bildung einer eigenen Bürgerenergiegesellschaft beschäftigte den Gemeinderat in Enzklösterle. Dabei war ENCW-Geschäftsführer Horst Graef, der einen informativen Vortrag hielt.
„Wir gehen dahin, wo der Ruf der Kommune am stärksten ist.“ Mit diesen Worten umriss der Geschäftsführer der ENCW, der Energie Calw, Horst Graef, die Motivation des regionalen Energieversorgers, sich im ländlichen Raum der Region zu engagieren. Eingeladen hatte die Bürgermeisterin der Gemeinde Enzklösterle, Sabine Zenker, im Rahmen der jüngsten Gemeinderatsitzung zu einem informativen Vortrag über die Möglichkeiten der Bildung einer eigenen Bürgerenergiegesellschaft.