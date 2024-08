In den letzten Jahren hat sich die KI rasant entwickelt und ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Von intelligenten Sprachassistenten bis hin zu komplexen Algorithmen, die unsere Entscheidungen beeinflussen – die Möglichkeiten scheinen grenzenlos.

Der Vortrag von Christian Stumfol im Holcim-Werkforum am Dienstag, 3. September, ab 18.30 Uhr, gibt eine Einführung in das Thema und zeigt den aktuellen Stand der Technik auf.: „Künstliche Intelligenz – Chancen und Risiken“ ist dessen Titel. Der Eintritt ist frei.

Die Firma OpenAI hat mit ChatGPT innerhalb von zwölfMonaten die technologische Welt entscheidend verändert. Alle Bereiche des digitalen Lebens und der Bildung werden nun von diesen Neuerungen überrollt. Umso wichtiger ist es, diese Systeme zu verstehen und kritisch zu hinterfragen.

Realschullehrer und medienpädagogischer Berater

Christian Stumfol ist Lehrer an der Realschule Balingen und medienpädagogischer Berater am Kreismedienzentrum Zollernalbkreis. Im vergangenen Jahren war er an vielen Schulen und Seminaren in Baden-Württemberg unterwegs, um über neue Entwicklungen im Zusammenhang von KI und Bildung zu informieren und über anstehende Veränderungen zu diskutieren. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, sich über die möglichen Folgen dieser neuen Revolution auszutauschen.