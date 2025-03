Vortrag in der Stadtmühle: Hobby-Historiker wirbt für einen Römerpark in Lahr

1 Das Streifenhaus im Lahrer Bürgerpark ist ein möglichst originalgetreuer Nachbau eines römischen Hauses. Hier befand sich laut Stadtmuseum vor mehr als 1800 Jahren eine Siedlung. Foto: Stadt Lahr

Aus dem Erbe der Römerzeit in der Ortenau will Gustav Heinzelmann mehr machen. Ein Ausbau und ein breiteres Angebot auch in Lahr sollen Jung und Alt für diesen Teil der Geschichte begeistern.









Die Römer haben in und um Lahr ihre Spuren hinterlassen. So wurde etwa im Bürgerpark ein römisches Streifenhaus originalgetreu nachgebaut. Auch in Friesenheim, Niederschopfheim oder Rammersweier gibt es Überreste von römischen Anlagen oder deren Nachbauten zu besichtigen. Aus dem historischen Erbe lasse sich aber noch mehr machen, findet Hobby-Historiker Gustav Heinzelmann. Der frühere Lehrer warb mit einem recht kurzen Vortrag (etwa 25 Minuten) in der Stadtmühle dafür, die römische Geschichte einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.