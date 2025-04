Vortrag in der Stadthalle: Was ist digital gesund und was macht krank?

Die Diskussionen beschäftigen viele. Erst jüngst kochte eine Debatte um ein Handy-Verbot an Schulen hoch. In Nagold investiert man nun einiges in die Aufklärung über die Handy-Nutzung von Kindern und Jugendlichen.

Es ist eine breite Initiative mit vielen Beteiligten. Und die Zielgruppen sind ebenso vielfältig. Stadt Nagold, Sparkasse Pforzheim Calw, Lions-Club, Rotary-Club, Urschel-Stiftung und das Nagolder YOUZ nehmen sich aktuell dem brandheißen Thema digitale Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen an.

Bisher ist schon einiges gelaufen: etwa ein Theater-Stück im Kubus, das sich an Schüler der Klassen 5 und 6 richtete. Am 8. und 9. Mai soll es eine Schulung für Fachkräfte etwa aus der Schulsozialarbeit geben, die eigentlich jeden Tag mit dem Thema Medien und deren Nutzung konfrontiert werden, und die an diesen zwei Tagen auf den Stand der Dinge gebracht werden.

Lesen Sie auch

Forschungsschwerpunkt „Cybermobbing im Kindes- und Jugendalter“

Das weitaus größte Event dieser Initiative wird am 8. Mai in der Nagolder Stadthalle steigen. Für diesen Termin, der um 18.30 Uhr beginnen soll, haben die Macher der Initiative eine echte Expertin an Land gezogen. Ira-Katharina Petras hat 2016 ihren Abschluss in Klinischer Psychologie an der Universität Bremen erlangt und sich dort schon in ihrer Abschlussarbeit mit dem Thema „Prävention von Cybermobbing an Grundschulen“ befasst. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Thema „Cybermobbing im Kindes- und Jugendalter“. Sie hat bereits 2018, gemeinsam mit ihrem Doktorvater Prof. Dr. Franz Petermann, ein Fachbuch, zum Thema veröffentlicht.

Seit Oktober 2023 arbeitet sie an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters des UKA RWTH Aachen. Dort leitet sie die AG Digitale Medizin mit den Themenschwerpunkten der app-basierten Behandlung, digitaler Gewalt und Digitalkompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Inzwischen wurde sie auch bei Stern TV als Expertin gebucht.

Große Verlosung mit attraktiven Preisen auf die Beine gestellt

Zielgruppe dieser Veranstaltung sind die Eltern der Schüler in Nagold. Deswegen wird es in der Stadthalle auch eine Kinderbetreuung geben. Und als zusätzliche Motivation für die Eltern haben die Initiatoren der Veranstaltung eine große Verlosung mit attraktiven Preisen auf die Beine gestellt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Die Initiative wird mit einem Theaterangebot für Grundschüler der Klassen 3 und 4 aus Nagolder Grundschulen am 14. und 15. Mai abgeschlossen.