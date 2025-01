Der Kreisfachberater Markus Zehnder referiert am Freitag, 31. Januar, ab 16 Uhr im Kloster Binsdorf über alte Obstsorten.

Zu einem Vortrag anlässlich der Restaurierung des Binsdorfer Klostergartens laden die Katholische Erwachsenenbildung Zollernalbkreis und das Landratsamt des Zollernalbkreises ein. Sein Titel lautet „Regionale Obstschätze – Vorkommen, Geschichte und Verwendung“.

Mit ihm geht die Bildungsreihe “Gartenkultur in Nutzgärten” weiter. Er richtet sich an alle Gartenfreunde, die mehr über die heimischen Streuobstwiesen und die Vielfalt an Arten und Sorten erfahren wollen.

Lesen Sie auch

Der Referent Markus Zehnder ist ein echter Streuobstspezialist: Seit 1993 erfasst er die alten Obstsorten im Zollernalbkreis, nicht zuletzt in Gespräch mit älteren, erfahrenen Baumwarten.

Raritäten auf den Streuobstwiesen

Dabei ist er auf viele lokale Raritäten aufmerksam geworden, die heute noch vereinzelt als Zeuge früher üblicher Verwertungsmethoden in den Streuobstwiesen vorkommen. In seinem Vortrag stellt er die Sorten mit ihren Eigenschaften vor und geht dabei auch auf überlieferte Verwertungsmethoden im Haushalt ein.

Zehnder ist Kreisfachberater im Landratsamt Zollernalbkreis. Er beschäftigt sich neben vielen weiteren Themen intensiv mit dem Vorkommen, Bestimmen und Verarbeiten der alten Obstsorten in den Streuobstwiesen.

Der Vortrag ist am Freitag, 31. Januar, von 16 bis etwa 17.30 Uhr im Konventsaal, Klosterstraße 14, Binsdorf. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht nötig.