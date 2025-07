1 Der ehemalige Rundfunkpfarrer i.R. Michael Broch referierte in der St. Jakobuskirche Foto: Gunar Haid „Sind Adam und Eva wirklich an allem Schuld?“ Dieser Frage widmete sich Rundfunkpfarrer i.R. Michael Broch bei einem Vortrag in der Bad Imnauer St. Jakobuskirche.







Die Erzählung vom Paradies und dem „Fall des Menschen” bewirke in der Geschichte der Kirche eine katastrophale Abkehr von der Botschaft Jesu. Das war beim Vortrag „Sind Adam und Eva wirklich an allem schuld?“ von Michael Broch in der St. Jakobuskirche in Bad Imnau zu entnehmen.