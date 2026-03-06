Vortrag in Albstadt: Pseudonyme statt anonyme Transaktionen

Es ging um Bitcoin und andere Cryptowährungen.
Wer sich noch nie mit dem Thema befasst hat und keinen sonderlichen Zugang zur Informationstechnik (IT) hat, der verstand zu Beginn des gut besuchten Vortrags über „Krypto verstehen: Technik, Trends und Steuern“ in der Technologiewerkstatt eventuell zunächst nur „Bahnhof“. Nach den rund einstündigen Ausführungen von Dr. Christian Henrich, Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, sah man dennoch recht schnell das Ziel und verstand im Rückblick auch, weshalb zunächst einmal „Formeln“ aufgestellt wurden.