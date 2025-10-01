Vortrag in Aichhalden: Alleskönner Honig? Welche Gesundheitsvorteile ihm zugeschrieben werden

Honig ist als wertvolles Lebensmittel bekannt. Aber auch Propolis, Blütenpollen, Bienenbrot und Gelee-Royale sind als Nahrungsergänzungs- und Heilmittel nicht zu unterschätzen.
Im Rahmen seiner Monatsversammlung hatte der Bezirksimkerverein Schramberg und Umgebung die Inhaberin der Stadtapotheke Alpirsbach, My Thanh Schmidt“, ins Gasthaus Adler eingeladen, die zum Thema „Apitherapie – medizinische Anwendung der wichtigsten Bienenprodukte“ referierte. Ihr zufolge handle es sich hierbei um eine sanfte Therapie, die dennoch stark wirksam, gut verträglich, kostengünstig und rezeptfrei sei.