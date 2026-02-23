Vortrag im Zollernalbkreis: 36 Schritte bis zur Bluse

Ute Beck kommt aus der Bekleidungsindustrie und war in vielen Ländern unterwegs. Sie hat noch Kinderarbeit gesehen.
Mehr als 12 Länder hat Ute Beck durch ihren Job schon bereist. Wenn sie in ein neues Land aufbricht, befasst sie sich ausführlich mit der Kultur vor Ort. Die 62-Jährige war viele Jahre lang in der Modeindustrie unterwegs, um Produktionen im Ausland zu überprüfen. Vergangenes Jahr hat sie die Geschäftsführung ihrer Firma „Quindici GmbH“ an ihre Tochter übergeben. Für sie sei es nun Zeit für etwas Neues.