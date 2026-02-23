Vortrag im Zollernalbkreis: 36 Schritte bis zur Bluse

Ute Beck kommt aus der Bekleidungsindustrie und war in vielen Ländern unterwegs. Sie hat noch Kinderarbeit gesehen.

Mehr als 12 Länder hat Ute Beck durch ihren Job schon bereist. Wenn sie in ein neues Land aufbricht, befasst sie sich ausführlich mit der Kultur vor Ort. Die 62-Jährige war viele Jahre lang in der Modeindustrie unterwegs, um Produktionen im Ausland zu überprüfen. Vergangenes Jahr hat sie die Geschäftsführung ihrer Firma „Quindici GmbH“ an ihre Tochter übergeben. Für sie sei es nun Zeit für etwas Neues.

Die Liebe zu Textilien ist der Bisingerin bereits in die Wiege gelegt worden. „Meine Eltern hatten eine ganz klassische Näherei mit Zuschnitt und Mustererstellung in Bisingen“, erzählt sie. Von klein auf lernte sie, was es bedeutet, Kleider herzustellen: „Eine Bluse hat 36 Arbeitsschritte, bis sie fertig ist.“ Beck lernte Näherin, arbeitete anfangs in der Firma ihrer Eltern mit und legte schließlich noch die Prüfung zur technischen Betriebswirtin der Bekleidung ab.

Kinderarbeit statt Schulalltag

Sie bekam eine Stelle bei der Stuttgarter Modemarke „Gin Tonic“. Dort machte sie ihre ersten Auslandsreisen – mit 28 Jahren. „In den 1980er-Jahren ging es los, dass die Produktion ins Ausland verlagert wurde, unter anderem nach China und in die Türkei“, erzählt Beck. Ihre Aufgabe: die Produktion vor Ort überprüfen. Wie sind die Arbeitsbedingungen? Ist das Umfeld sicher? Stimmt die Qualität der Kleider?

„Am Anfang war es für die Männer ungewohnt, mit einer jungen Frau zusammenzuarbeiten, die ihnen sagt, was sie tun müssen.“ Da sei es wichtig, selbstbewusst aufzutreten und sofort Entscheidungen zu treffen. „Du musst dir den Respekt erst mal erarbeiten“, sagt Beck rückblickend. Schlechte Erfahrungen hat sie keine gemacht, obwohl sie oft allein in den Ländern unterwegs war. „Ich habe sehr viel Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft erlebt.“

„Vor 30 Jahren war Kinderarbeit noch erlaubt“

Schockmomente gab es dennoch: „Als ich vor 30 Jahren in die Türkei gereist bin, war Kinderarbeit dort noch erlaubt“, erinnert sie sich. „Ich ging dann zum Chef und habe versucht, ihm zu erklären, dass Kinder in die Schule gehören.“ Der Chef sagte ihr, die Familie könne nicht überleben, ohne das Geld der Kinder. Und Beck erkannte: „Wir können die Länder nicht von heute auf morgen umkrempeln.“ Aber nach und nach. „In den vergangenen Jahren hat sich viel getan. Die Arbeitsstandards in den Billiglohnländern sind schon deutlich besser als noch vor 30 Jahren“, betont Beck. Inzwischen gibt es Zertifikate, die soziale und ökologische Konditionen sicherstellen.

2002 wagte Beck den Schritt und machte sich mit einer Arbeitskollegin selbstständig. „Viele Firmen steckten in der Krise und mussten schließen“, erinnert sie sich.

Beck konnte auf ein großes Netzwerk und viel Erfahrung zurückgreifen. Sie gründete die Firma Quindici. „Es war ein Risiko, aber das ist es in dieser Branche immer“, sagt Beck pragmatisch.

Davon kann keine Familie leben

Die Geschäftsführerin hatte Visionen und war sich ihrer Verantwortung bewusst. „Wir sind Ökotex- und GOTS-zertifiziert. Wir achten darauf, die Produktionswege möglichst kurz zu halten. Wenn wir den Stoff in Italien kaufen, bringen wir ihn nicht erst nach Deutschland, sondern direkt in das Produktionsland.“ Das spart Zeit und CO2.

Ute Beck hat die Bedingungen in den Produktionsländern gesehen: die Müllberge, den fehlenden Arbeitsschutz. Ihr ist es wichtig, Menschen in Deutschland für ihr eigenes Konsumverhalten zu sensibilisieren. „Die meisten haben einen Kleiderschrank, der über viele Jahre ausreichend ist“, sagt Beck.

Dennoch: „Es macht ja auch Spaß, ab und an etwas Neues zu tragen.“ Nur komme es darauf an, was man trägt. „Billigmarken wie Shein und Temu gehen in die falsche Richtung. Wenn ein T-Shirt nur noch 2,50 Euro kostet und einen Transportweg aus Asien hat, ist es unmöglich, dass eine Familie davon leben kann.“

Billigmarken arbeiten mit aggressiven Chemikalien

Ein weiterer Punkt: „Billigmarken arbeiten mit aggressiven Chemikalien, die schlecht für die Umwelt und für uns Menschen sind. Und die tragen wir dann in den Klamotten auf der Haut.“ Der persönliche Austausch war Beck immer wichtig. Bis heute pflegt sie den Kontakt zu Firmen, mit denen sie vor 24 Jahren ihre Selbstständigkeit begonnen hatte. „Ich bin 35 Jahre lang in Mazedonien unterwegs gewesen. Es war schön für mich, zu erleben, wie dort nach und nach eine Infrastruktur entstanden ist.“

Den Menschen in den Produktionsländern versucht sie, auf Augenhöhe zu begegnen. „Kein Mensch ist perfekt. Ich gebe zu, wenn ich Fehler gemacht habe.“ Auf die Füße sei ihr das nie gefallen, im Gegenteil: „Wenn die Produzenten sehen, dass ich meine Fehler zugebe, trauen sie sich eher, ihre eigenen Fehler zu melden.“