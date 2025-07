Der Generationen- und Seniorentreff lädt am Montag, 7. Juli, um 15 Uhr zum Vortrag „Schramberg im Wandel der Zeit“ in die Peter-Meyer-Schule ein.

„Wer weiß noch, wo das war?“ oder „Was steht heute an diesem Platz?“, diese Fragen dürften den Teilnehmern des Vortrags laut Mitteilung durch den Kopf gehen.

Stadtführer des virtuellen Vortragsrundgangs ist Carsten Kohlmann.

Lesen Sie auch

Kohlmann teilt vorab inhaltlich Folgendes zu seinem Programmpunkt inhaltlich näher mit: Von den 1950er- bis 1970er-Jahren erhielten die Gemeinderäte der Stadt Schramberg zur Erinnerung an ihre Amtszeit und ihre Themen ein aufwendig gestaltetes Fotoalbum geschenkt. Oft würden solche Fotoalben aus den Nachlässen ehemaliger Kommunalpolitiker dem Stadtarchiv Schramberg geschenkt, womit sie seiner Analyse als Stadtarchivar und Museumsleiter des Stadtmuseums zur Verfügung stünden.

Blick auf die wirtschaftlich erfolgreiche Nachkriegszeit

Interessant in diesem Zusammenhang seien etwa die Fotografien der Fotografenmeister Franz Kasenbacher (1898 bis 1985) und Karl Kasenbacher (1931 bis 2003). Sie würden nämlich „Schramberg im Wandel der Zeiten“ mit den zahlreichen Veränderungen durch Baumaßnahmen aller Art im Zuge der starken Stadtentwicklung während der damaligen „Wirtschaftswunder“-Zeit der jungen Bundesrepublik Deutschland zeigen.

Senioren dürften eigene Erinnerungen an Zeit haben

Genau diese „Wirtschaftswunder“-Zeit der Stadt, sei diejenige, welche die Schramberger Senioren in ihrer Kindheit und Jugend selbst erlebt hätten.

In seinem Vortrag „Schramberg im Wandel der Zeiten“ will Kohlmann mit dem Publikum in diesen Fotoalben blättern und die Stadtentwicklung dieser „zweiten Gründerzeit“ der Stadt Schramberg nach ihrer „Geburt im Zeitalter der Industrialisierung“ in Erinnerung rufen.

Dabei werden auch viele Gebäude zu sehen sein, die in der Erinnerung der älteren Generation an „ihre Stadt“ nach wie vor eine wichtige Rolle spielen dürften.

Kohlmann würdigt Schramberger Fotografenfamilie

„Die Präsentation dieses stadtgeschichtlichen Bilderschatzes würdigt zum Jubiläum 100 Jahre Foto Kasenbacher in Schramberg auch das Schaffen einer bis heute heimatverbundenen Fotografenfamilie“, teilt Kohlmann ferner mit.

Die fotografische Stadtführung ist kostenlos, das Café-Team des Seniorenforums bietet Kaffee und Hefezopf und erfrischende kühle Getränke an.