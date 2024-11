Volksbank in der Region sieht Einsatz von KI als „riesige Chance“

1 Das Mitgliederforum fand in der Stadthalle Herrenberg statt. Foto: Volksbank in der Region

Künstliche Intelligenz ist Thema eines Vortrags von Linus Neumann, Psychologe, Hacker und Berater für IT-Sicherheit, im Mitgliederforum der Volksbank in der Region









Das Mitgliederforum der Volksbank in der Region in der Stadthalle Herrenberg startete mit einer Begrüßung durch Co-Vorstandssprecher Jörg Stahl. Er hieß alle Gäste willkommen und unterstrich die Bedeutung des Forums als Plattform für den Austausch und die Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Region.

Des Weiteren informierte er über die erfolgreiche Fusion mit der ehemaligen VR-Bank Dornstetten-Horb, die einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Bank darstelle. „Diese Fusion eröffnet neue Perspektiven und Chancen für unsere Mitglieder und Kunden und festigt unsere Präsenz in der Region“, so Stahl. Lesen Sie auch Der Höhepunkt des Abends war zweifellos der Vortrag von Linus Neumann, Psychologe, Hacker und Berater für IT-Sicherheit. Er sprach über das Thema Künstliche Intelligenz, wie sie funktioniert und welche gesellschaftlichen Auswirkungen sie mit sich bringt. Er begann ganz zwanglos und erzählte von seinen Versuchen in der Kindheit, dem Computer sprechen beizubringen und wie beeindruckend dies heute funktioniere. Anschließend klärte er auf, inwiefern künstliche Intelligenz der natürlichen Intelligenz nachempfunden ist. Wann ist KI sinnvoll? Der Vortrag gipfelte in einer Untersuchung der Frage, unter welchen Bedingungen der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sinnvoll sei. Das treffe zu, wenn die Datenlage gut, das Problem hinreichend komplex und das Ergebnis dennoch durch Menschen bewertbar sei. Der Vortrag fand seinen Abschluss in einer lebhaften Fragerunde, die von Vorstandsmitglied Thomas Taubenberger moderiert wurde. Die Mitglieder der Volksbank in der Region nutzten diese Gelegenheit, um direkt mit dem Experten in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und Einblicke zu gewinnen. Unsere Empfehlung für Sie Bilanzpressegespräch in Tübingen Die Volksbank in der Region wird nochmals größer Der Bilanz-Pressegespräch Volksbank in der Region stellte die Bank ihre Bilanz vor und erläuterte die laufende Fusion. Zuletzt nutzte Taubenberger die Gelegenheit, einen Blick auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Volksbank in der Region zu setzen. Sie sei eine riesige Chance, um Mitarbeitern mehr Zeit für das Wesentliche zu geben, nämlich die persönliche Beratung vor Ort, so Taubenberger.