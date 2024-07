Wegen Abschiebung eines Geflüchteten Polizei im Hechinger Refugio sorgt für Aufruhr

Der Arbeitskreis Asyl (AK) Hechingen bekundet Zweifel an der Angemessenheit eines nächtlichen Polizeieinsatzes im Refugio am Obertorplatz am vergangenen Donnerstag, 18. Juli. Gesucht wurde ein Geflüchteter, der abgeschoben werden sollte.