Vortrag beim NABU Hechingen: Mit Rohstoffen aus Handys verantwortungsbewusst umgehen

1 Die Rohstoffe in ausgedienten Handys wiederzuverwerten ist ein Anliegen, das die Hechinger NABU-Gruppe mit ihrem Vortrag zum Ausdruck bringen wollte. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/zathris

Der NABU Hechingen machte jüngst in einem Vortrag auf die Herkunft der Rohstoffe für Smartphones aufmerksam. Referent Olaf Hofmann vom Tübinger Difäm erläuterte die Schattenscheiten der Handyproduktion – und ging dabei auch auf Kinderarbeit ein.









Link kopiert



In Smartphones, Laptops und weiteren elektronischen Geräten steckt viel fantastische Technik. Vor allem stecken in ihnen aber auch bedeutende Rohstoffe, deren Herkunft für viele nicht transparent ist. Smartphones sind zwar aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken, doch ihr Preis geht oft weit über das hinaus, was auf dem Preisschild steht, berichtet der NABU in einer Pressemitteilung.