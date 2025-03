Eine Woche lang steht die Gesundheit im Mittelpunkt – von Montag, 24., bis Sonntag, 30. März, finden in St. Georgen zahlreiche Angebote rund ums körperliche und geistige Wohlbefinden statt. Was genau ist geboten? Ein Überblick.

Yoga, Tanz, Erste Hilfe und jede Menge informative Vorträge – auch in diesem Jahr deckt die St. Georgener Gesundheitswoche, organisiert von Mediziner Boris Burcza in Kooperation mit der Stadtverwaltung, wieder ein breites Themenspektrum ab.

Vorträge und Kurse laden zwischen Montag, 24., und Sonntag, 30. März, zum Zuhören und Mitmachen ein. Der Eintritt ist jeweils frei; eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Lesen Sie auch

Lach-Yoga

„Lachend in die Woche“ – unter diesem Motto findet am Montag, 24. März, von 9.30 bis 11 Uhr ein Lach-Yoga-Kurs im Spiegelsaal im Haus der Vereine statt. Unter Anleitung von Christine Hembach kräftigen die Teilnehmer durch gezielte Lach-Übungen Muskeln, vertiefen ihre Atmung, stärken ihr Immunsystem und steigern ihr Wohlbefinden. Bequeme Kleidung, eine Decke und ein Getränk sollten mitgebracht werden.

Nada Ivanovic von der Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK SBH) gibt am Montag, 24. März, ab 19 Uhr im Bürgersaal des Roten Löwen, bei einem Vortrag einen Überblick, wie man sein Herz schützen und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich senken kann. Sie gibt Tipps zu den Bereichen Bewegung, Ernährung, Erholung und Stressprävention.

Rio Abierto

Rio Abierto, , zu Deutsch „offener Fluss“, verbindet Musik und Bewegung – das erleben Teilnehmer eines Kurses am Dienstag, 25. März, 15 bis 16 Uhr, im Spiegelsaal im Haus der Vereine. Die Kursteilnehmer bewegen sich unter Anleitung von Nora Gleizer zu verschiedener Musik im Kreis – „frei und ohne Zwang zur Perfektion werden Bewegungen imitiert“, heißt es in einer Ankündigung.

Patientenverfügung

Christian Ludin, Richter am Amtsgericht Villingen-Schwenningen, informiert bei einem Vortrag am Dienstag, 25. März, ab 19 Uhr im Bürgersaal des Roten Löwen über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Wer entscheidet, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage sein sollte? Wie werden persönliche Wünsche und Bedürfnisse festgehalten? Diese Fragen lassen sich per Patientenverfügung und Vorsorge- beziehungsweise Betreuungsvollmacht festlegen. Nach dem Vortrag können Fragen gestellt werden.

Gesund abnehmen

In Kooperation mit dem Fitnessstudio Mein-Gym findet am Mittwoch, 26. März, ab 19 Uhr der Vortrag „Stoffwechsel ankurbeln, gesund abnehmen“ im Bürgersaal des Roten Löwen statt. Es geht darum, den Körper wieder in Schwung zu bringen, heißt es in einer Ankündigung – „ganz ohne radikale Diäten oder frustrierende Jojo-Effekte“. Der Vortrag soll zeigen, wie man seinen Stoffwechsel gezielt aktivieren, Fett verbrennen und sich wieder rundum wohlfühlen kann. Neben wichtigen Informationen zum Thema stehen auch praktische Strategien für den Alltag im Fokus.

Erste-Hilfe-Training

Fit für den Notfall macht ein Erste-Hilfe-Training mit dem DRK-Ortsverein St. Georgen am Donnerstag, 27. März, von 15.30 bis 17 Uhr im Mehrzweckraum des Bildungszentrums. Teilnehmer erhalten Einblicke in die Bedeutung Erster Hilfe – von einfachen Erkennungsmerkmalen bis hin zu lebensrettenden Maßnahmen. Der besondere Clou: Der Strom für den Vortrag wird mittels Fahrrad-Kino erzeugt. Wer möchte, kann also nebenbei kräftig in die Pedale treten.

Zumba

Zumba-Trainerin Efthalia Pariano lädt für Donnerstag, 27. März, 17 Uhr, zum Ausprobieren der Tanzsportart in den großen Sitzungssaal des Rathauses ein. Zumba vereint Tanz und Fitness: Zu lateinamerikanischen Rhythmen folgen die Teilnehmer einfachen Schrittfolgen. Sportkleidung und etwas zu trinken sollten mitgebracht werden.

Frauengesundheit

Hormone stehen bei einem Vortrag am Donnerstag, 27. März, ab 19 Uhr im Bürgersaal des Roten Löwen im Vordergrund: Annett Geitner, Fachärztin für Gynäkologie, und Christoph Domschke, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde, sprechen über Frauengesundheit. Von der Verhütung bis zu den Wechseljahren spielen Hormone dabei eine wichtige Rolle. Im zweiten Teil des Vortrags wird schwerpunktmäßig die Menopause aufgegriffen.

Zum Abschluss der Gesundheitswoche wird es unter dem Motto „Musik als Medizin“ traditionell musikalisch: Das Kammerorchester gibt am Sonntag, 30. März, ab 17 Uhr ein Konzert in der Stadthalle. Besucher können sich auf Werke von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi freuen. Heidi Augstein und Alexey Fokin spielen die Soloviolinen und Alexander Kim konzertiert am Cembalo.

Weitere Infos zu den Vorträgen und Kursen im Zuge der Gesundheitswoche gibt es online auf der Webseite der Stadt unter www.st-georgen.de/gesund-leben.