Vorträge in Rötenberg: Wie lassen sich Enttäuschungen überwinden?

Die evangelische Kirchengemeinde Rötenberg lädt vom Sonntag, 15. März, bis Dienstag, 17. März, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, zu den Bibeltagen im Gemeindehaus ein.
Der Referent Stefan Henger will an den Bibeltagen aufzeigen, dass sich in der Bibel Geschichten finden, die dem heutigen Lebensalltag sehr ähnlich sind. Beides Mal gingen Gedanken wie „Das ist ungerecht!“ oder, dass die Welt nicht perfekt sei, einem durch den Kopf. Das Alles seien ganz normal Gefühle, die alle kennen würden. In der Bibel fühlten sich manche von Menschen enttäuscht, aber auch von Gott.