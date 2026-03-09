Vorträge in Rötenberg: Wie lassen sich Enttäuschungen überwinden?

Die evangelische Kirchengemeinde Rötenberg lädt vom Sonntag, 15. März, bis Dienstag, 17. März, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, zu den Bibeltagen im Gemeindehaus ein.

Der Referent Stefan Henger will an den Bibeltagen aufzeigen, dass sich in der Bibel Geschichten finden, die dem heutigen Lebensalltag sehr ähnlich sind. Beides Mal gingen Gedanken wie „Das ist ungerecht!“ oder, dass die Welt nicht perfekt sei, einem durch den Kopf. Das Alles seien ganz normal Gefühle, die alle kennen würden. In der Bibel fühlten sich manche von Menschen enttäuscht, aber auch von Gott.

Was die Bibel bietet Die biblischen Geschichten würden zeigen, wie sich das eigene Leben gestalten lasse. Henger frage in seinen Impulsen danach, wie sich Enttäuschungen überwinden ließen und was das mit Gott zu tun habe.

Henger hat lange in Afrika gelebt und verschiedene Kulturen kennengelernt. Auch hier in Deutschland arbeitet er als Berater für interkulturelle Begegnungen bei der DMG interpersonal, Sinsheim. Er ist Gastdozent bei der AWM in Korntal. Mit seiner Frau wohnt er in Alpirsbach, hat fünf erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder. In den Geschichten der Bibel sieht er viele Parallelen zu uns heute.

Eingegangen würde auf Lea und Jakob (1. Mose 27-35). Lea ist von Jakob enttäuscht, da er eine andere liebt. Henger geht am Sonntag um 10 Uhr im morgendlichen Gottesdienst darauf ein, wie sie damit umgeht und was sie mit Gott erlebt.

Tamar und Rut

Tamar (1. Mose 38) ist die Schwiegertochter von Juda. Er hat sein Versprechen ihr gegenüber nicht eingehalten aber klagt sie an, unmoralisch gehandelt zu haben. Wer hat recht? Was hat das für Auswirkungen? Darum geht es am Sonntag, 15. März, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr.

Rut (Buch Rut) lebt in einem fremden Land. Sie wurde schwer vom Schicksal geschlagen, hat aber ein unerschütterliches Vertrauen. Wird sie nochmals Glück und eine Hoffnung finden? Zählt ihr Leben eigentlich? Das erfahren die Zuhörer im Vortrag am Montag, 16. März, von 19.30 bis 21 Uhr.

Josef (1. Mose 37-50) wurde von seinen Brüdern verkauft. In der Abhängigkeit von anderen bewährt er sich, wird aber zu Unrecht bestraft. Kann er seine Talente einsetzen, um wieder frei zu kommen? Wird er sich an den Brüdern rächen? Diese Fragen werden im Impuls am Dienstag, 17. März, von 19.30 bis 21 Uhr geklärt.