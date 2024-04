1 Referent Wolfgang G. Müller berichtet von seiner Recherche über die Schicksale von Lahrer Auswanderern in Lateinamerika. Foto: Baublies

Der Weltreisende Johann Georg Heinrich von Langsdorff hat in den 1820er-Jahren Einwohner aus Lahr und Familien aus der Umgebung mit nach Brasilien genommen. Was ist dort aus ihnen geworden? Das hat Alt-OB Wolfgang G. Müller erforscht.









„Wo sind die sie geblieben?“, lautete die Frage, die Ex-OB Wolfgang G. Müller am Freitagmorgen im Bürgerzentrum stellte. Der Vortrag Müllers, der vor seiner Zeit als Lahrer Verwaltungschef (1997 bis 2018) einige Jahre in Brasilien gearbeitet hatte, stellte in Kürze die Biografie Langsdorffs (1774 – 1852) vor. Der Arzt, Naturforscher und Weltreisende lebte einige Jahre in Lahr. Daher gibt es dieses Wochenende in Lahr ein Symposium über Langsdorff.