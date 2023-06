Die Tour der drei Bürgermeisterkandidaten geht weiter. Am Dienstagabend waren Bochingen und Boll an der Reihe. Erneut durften die Besucher der Vorstellungsrunden einen außergewöhnlichen Wahlkampf miterleben.

Volles Haus herrschte im Kronesaal und in der Mehrzweckhalle. Bei den Vorstellungen auf der Hochebene östlich des Neckars traten Kandidaten auf, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben beide Vorstellungen zusammengefasst.

Matthias Winter

„Mit neuen Impulsen und Ideen Oberndorf in eine gute Zukunft führen“, dieses Ziel hat sich Matthias Winter auserkoren. Zunächst einmal soll das Rathaus effektiver arbeiten: Er wünscht sich eine externe Untersuchung, die die Abläufe und Strukturen im Rathaus genauer unter die Lupe nehmen soll.

Auch die Verschönerung des Stadtbilds hat Winter ins Visier genommen. Der Platz am Hafenmarkt oder auch der Klostergarten könnten eine Aufwertung vertragen, findet er. Die Stadt könne zudem innerörtliche Gebäude erwerben, um den Leerständen in der Oberstadt entgegenzuwirken.

Matthias Winter Foto: Reimer

„Die Oberstadt ist tot“, erwiderte ein Bürger in Bochingen. Wie will er das wieder rückgängig machen und mit welchen Geldern? Die hohen Gewerbesteuereinnahmen erlauben einen Spielraum, erklärte Winter. Er könne sich eine Tourist-Info vorstellen oder Stadtfeste sowie Wochenmärkte am Abend. Es gehe darum, den Besuchern ein Erlebnis zu bieten, um diese in die Stadt zu locken.

Verbesserungsbedarf bei ÖPNV

„Werden Abstimmungen des Ortschaftsrats akzeptiert oder übergangen?“, wollte der Bochinger Ortschaftsrat Peter Gaberle wissen und erntete für diese Frage Applaus. Die Gemeindeordnung sehe nunmal vor, dass der Gemeinderat das Ortsgremium überstimmen könne, erwiderte der 43-jährige Kandidat. Es gehe darum, dem Ortschaftsrat Gehör zu verschaffen und im Nachgang auch eine Begründung zu liefern, sollte sollte das Votum überstimmt werden.

Eine Bürgerin in Boll bemängelte den öffentlichen Nahverkehr. „Ältere Leute ohne Auto, haben fast keine Chance nach Oberndorf zu kommen.“ Wie stehe Winter zur Idee eines Bürgerbusses? Winter gestand, dass er sich mit den Thema ÖPNV in Oberndorf noch nicht umfassend beschäftigt habe. Er werde die Anregung allerdings aufnehmen.

Roland Biswurm

Die Bühne gehörte danach Roland Biswurm. Und auf dieser fühlte sich der „verhinderte Schauspieler“, wie er sich selbst bezeichnet, sichtlich wohl. Als einziger Kandidat las er nicht vom Zettel ab: „Ich schwätz’ halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist“, sagte er in Boll. Und damit sorgte er für einige Lacher im Publikum.

Roland Biswurm Foto: Reimer

Seine Vision für Oberndorf sieht eine „Smart City“, eine grüne autarke Stadt, vor. Versiegelte Flächen sollen wieder ergrünen und kleine Läden, wie es sie einst in Oberndorf gegeben hatte, sollen wieder angesiedelt werden. Der Discounter-Bauwut wolle er ein Ende setzen. „Wenn ihr da mitgehen wollt, dann würde ich mich gern von euch wählen lassen. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm“, so Biswurm in der Boller Mehrzweckhalle.

Sowohl in Bochingen als auch in Boll kam die Frage auf, wie er seine Pläne umsetzen will. „Man muss den ersten Schritt wagen, der Rest entwickelt sich dann“, so der 62-Jährige. Er schlug zudem die Idee des „Crowd-Fundings“ vor. Bürger könnten in einen Topf einzahlen, der dann für die Umsetzung von Projekten genutzt werde.

Über böhmische Flüsse referiert

„Was qualifiziert Sie als Rathaus-Chef?“, wollte ein Boller Bürger wissen. „Gar nichts“, erwiderte Biswurm. Man solle sich vom „Verwaltungsfetisch“ verabschieden, findet er. Der Bürgermeister sei der Hirte, der sich um seine Schäfchen sorgt, dafür brauche er in erster Linie Sozialkompetenz und weniger Verwaltungskompetenz.

Anschließend ging Biswurms philosophische Ader mit ihm durch und er schweifte ab. Über die Begriffe Zeitenwende und Umkehr gelangte er zum Thema Flusswindungen: „Die Moldau bei böhmisch Krumau – das ist ein Weltkulturerbe.“ Er kam schließlich doch noch auf den Punkt: Er will den Wählern einen Denkanstoß mitgeben: „Da haben wir einen Verrückten als Kandidaten, vielleicht könnte das etwas werden“, sagte Biswurm vor dem Boller Publikum. „Und acht Jahre sind eine überschaubare Zeit.“

Hans Joachim Thiemann

Der 59-Jährige teilte in gewohnter Manier aus. Diesmal nahm er die Bürger vom Vorabend ins Visier. Als „skurrile Figuren“, „augenscheinlich stark verwirrt“ sowie „scheinbar fortgeschritten dement und angetrunken“ bezeichnete einige der Fragesteller in der Neckarhalle. Danach warf er der Verwaltungsspitze „kopfloses Handeln“ vor, das einen Schaden in Höhe von über zehn Millionen Euro verursacht haben soll.

Hans Joachim Thiemann Foto: Reimer

Thiemann verriet seine Pläne für die Zukunft. Die Talstadt-Sanierung will er auf den Prüfstand bringen. Insbesondere an den vorgesehenen Wasserspielen übte er Kritik. Hingegen soll die Ausweisung von neuem Bauland soll forciert werden. Auch die Kita-Situation gehöre aufgearbeitet. Er verlangt gleichwertige Betreuungsangebote und kritisiert das „Wabe-Luxus-Ressort.“

Thiemanns Pläne hörten sich für einige Bürger nach einem Rachefeldzug an. Der 59-Jährige wurde bei beiden Vorstellungen darauf angesprochen. „Mein Vortrag zeigt auf, was alles schiefgelaufen ist und wie die Bürger betrogen worden sind. Wenn Sie meinen, dass das nur Rache ist, dann kann ich Ihnen nicht helfen“, sagte er einem aufgebrachten Bürger in Boll.

„Sie bestellen doch auch im Internet“

Auf die Frage, wie Thiemann die Oberstadt beleben möchte, erwiderte dieser, dass kleine Geschäfte, wie es sie früher gegeben hatte, der Vergangenheit angehören. „Daran kann ich auch nichts ändern. Sie bestellen doch auch im Internet.“ Er sehe einen Wandel hin zu einem Wohngebiet mit Gastronomie und Dienstleistungen als richtigen Weg, erklärte er in Bochingen.

Auch den Gemeinderat kritisierte Thieman in seiner Rede scharf. „Wie stellen Sie sich eine Zusammenarbeit mit dem Gremium vor?“, wollte ein Bürger in Bochingen wissen. Er gehe nicht davon aus, dass er gewählt werde, erwiderte Thiemann. Falls doch, stünden im kommenden Jahr die Kommunalwahlen an. Ein wesentlicher Teil der „alten Räte“ würde dann durch jüngere ersetzt werden. Somit könnte dann ein Neuanfang stattfinden. Ähnliches teilte er auch den Bürgern in Boll mit.