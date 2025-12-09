Vorstellung in Gutach: Festschrift krönt das Jubiläumsjahr

Bei der Eröffnung der Gutacher Krippe wurde das Heft zum 750-jährigen Bestehen vorgestellt – ein 54-seitiges Schriftstück mit Geschichte, Jubiläumsfeiern und Eindrücken.
Die Festschrift zum 750-jährigen Jubiläum der Gemeinde Gutach ist am Samstag bei der Eröffnung der Krippe der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der Rahmen war dem Anlass und der Jahreszeit entsprechend festlich-weihnachtlich: Im vom Bauhof und den Gutacher Hobbykünstlern geschmückten Kurpark unterhielt die Trachtenkapelle zunächst mit Adventsliedern. Einige Grundschüler führten danach eine Adventsgeschichte auf.