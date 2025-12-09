Vorstellung in Gutach: Festschrift krönt das Jubiläumsjahr

Bei der Eröffnung der Gutacher Krippe wurde das Heft zum 750-jährigen Bestehen vorgestellt – ein 54-seitiges Schriftstück mit Geschichte, Jubiläumsfeiern und Eindrücken.

Die Festschrift zum 750-jährigen Jubiläum der Gemeinde Gutach ist am Samstag bei der Eröffnung der Krippe der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der Rahmen war dem Anlass und der Jahreszeit entsprechend festlich-weihnachtlich: Im vom Bauhof und den Gutacher Hobbykünstlern geschmückten Kurpark unterhielt die Trachtenkapelle zunächst mit Adventsliedern. Einige Grundschüler führten danach eine Adventsgeschichte auf.

Die erste Festschrift nahm, wie von Bürgermeister Siegfried Eckert versprochen, der ehemalige Landrat Frank Scherer entgegen – als Dank für dessen Engagement für mehrere Projekte der Gemeinde, wie zum Beispiel den Bahnhalt in Gutach. Alle anderen konnten sich schließlich die ersten Exemplare im Bollenstüble kaufen.

Die Festschrift hat Joanna Baumann vom Verein Gutach (Redaktion) in Zusammenarbeit mit Thomas Hafen, Wendelinus Wurth, Siegfried Eckert, Ansgar Barth und Mike Lauble erstellt. Die Bilder stammen vom Gutacher Fotografen Hans-Jörg Haas. Ein halbes Jahr haben sie benötigt, um zu recherchieren, Fotos zu sammeln und zu machen, Grußworte einzuholen, Interviews zu führen und Porträts zu schreiben. Das Resultat: ein 54 Seiten umfassendes Heft mit unter anderem Fotos, Rückblicken zu den Veranstaltungen des Jubiläumsjahrs, Informationen zur Historie Gutachs sowie Einblicken in das Leben der Gemeinde.

Die Präsentation stellt die letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr dar

Dass die Festschrift erst jetzt erscheint, hat laut Eckert gute Gründe: Ihre Präsentation soll das Ende von 24 Veranstaltungen rund um das Jubiläum darstellen – und sie soll der Nachwelt zeigen, was in Gutach seit dessen 700. Geburtstag alles geschehen ist. „Es war uns klar, dass wir zum 750-jährigen Jubiläum etwas in dieser Art machen wollten, standen am Anfang aber natürlich vor der Frage, wer das übernehmen würde und wie viel das kosten würde“, fasst der Bürgermeister zusammen. Diese Fragen hätten sich glücklicherweise recht schnell beantwortet. Verantwortliche hätten sich bald gefunden und die Herstellungskosten würden von dem Verkaufspreis gedeckt.

Die Auflage beträgt 1500 Stück, bei hoher Nachfrage kann die zuständige Druckerei in Emmendingen jederzeit weitere produzieren.

Verkaufsstellen

Die Gutacher Festschrift ist ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten im Bürgerbüro des Rathauses zum Preis von drei Euro erhältlich. Sie kann aber auch bei folgenden Ausgabestellen beordert werden: Dorfbeck Karl-Heinz Wöhrle, Schuh Heinzmann (Susanne Heinzmann, Hauptstraße 27), Metzger-Lädele (Christine Moser, Hauptstraße 52), Getränke Schwer (Katja Schwer, Hauptstraße 57) und Total-Energie-Tankstelle (Eva Schillings, Hausacher Straße 13).