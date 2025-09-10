Vorstellung in der Festhalle: Diese Fragen hatten die Meißenheimer an Bürgermeisterkandidat Bodo Lange

Bodo Lange stellte in Meißenheim seine Schwerpunkte vor und erklärte, warum er sich für das Amt des Bürgermeisters vorbereitet sieht. Ein Thema: die finanzielle Lage.
Nach Ablauf der Bewerberfrist war klar: Bei der Bürgermeisterwahl am 28. September wird nur ein Kandidat auf der Liste stehen. Der Kürzeller Bodo Lange wollte dennoch die Gelegenheit nutzen, sich den Bürgern seiner Heimatgemeinde vorzustellen und sich deren Fragen zu stellen. Auch wenn es keinen Gegenkandidaten gibt, das Interesse an Langes Vorstellung war dennoch groß. Etwas mehr als 200 Menschen kamen am Dienstagabend in die Festhalle von Meißenheim. Schon vor Beginn waren die vielen Reihen besetzt, so dass noch zusätzliche Stühle hervorgeholt wurden.