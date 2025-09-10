Vorstellung in der Festhalle: Diese Fragen hatten die Meißenheimer an Bürgermeisterkandidat Bodo Lange

Bodo Lange stellte in Meißenheim seine Schwerpunkte vor und erklärte, warum er sich für das Amt des Bürgermeisters vorbereitet sieht. Ein Thema: die finanzielle Lage.

Nach Ablauf der Bewerberfrist war klar: Bei der Bürgermeisterwahl am 28. September wird nur ein Kandidat auf der Liste stehen. Der Kürzeller Bodo Lange wollte dennoch die Gelegenheit nutzen, sich den Bürgern seiner Heimatgemeinde vorzustellen und sich deren Fragen zu stellen. Auch wenn es keinen Gegenkandidaten gibt, das Interesse an Langes Vorstellung war dennoch groß. Etwas mehr als 200 Menschen kamen am Dienstagabend in die Festhalle von Meißenheim. Schon vor Beginn waren die vielen Reihen besetzt, so dass noch zusätzliche Stühle hervorgeholt wurden.

Sabine Fischer begrüßte die Bürger zunächst im Namen des Wahlausschusses. „Wir freuen uns riesig“, erklärte sie mit Blick auf den vollen Saal. Fischer ging auch Ablauf der Vorstellung ein. Zunächst bekam Lange eine 20-minütige Redezeit für seine Vorstellung eingeräumt, im Anschluss durften die Meißenheimer ebenso lang dem Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn fühlen.

„Manch einer kennt mich schon“, meinte Lange scherzhaft zu Beginn seiner Rede. Dennoch wolle er sich hier als Bürgermeisterkandidat vorstellen und seine Schwerpunkte und Motivation für das Amt darlegen. „Meine Familie hat mir schon früh mitgegeben, sich für die Gemeinschaft zu engagieren“, so Lange. In Vereinen und seit 2019 auch im Gemeinderat Meißenheims habe er sich engagiert.

Starke Verbindung zu seiner Heimat

Bürgermeister zu werden, dafür käme nur seine Heimatgemeinde in Frage, erklärte Lange. In seiner vorbereiteten Rede betonte der 37-Jährige wiederholt seine Verbundenheit zu der Riedgemeinde und was diese für ihn bedeute. Das Amt des Bürgermeisters „wäre ein absoluter Traumjob“, beteuerte Lange gegenüber den Zuhörern.

Inhaltlich hob der Kandidat insbesondere die finanzielle Situation der Gemeinde hervor. Die Lage sei schwierig.

Bodo Lange stellte sich den Fragen der Bürger. Foto: Wolf

Mit seiner Erfahrung als Leiter diverser Bauprojekte sehe er sich aber in der Lage, Einsparpotenziale zu finden, Fördermöglichkeiten zu erschließen und effizient zu handeln. Dennoch: Den ein oder anderen Einschnitt könne es geben, so Lange. Er stellte zudem klar: „Ich will den Gemeinderat wieder zu einer guten und fairen Zusammenarbeit führen.“ Das offenbar in Teilen zerrüttete Verhältnis zwischen Rat und Verwaltung hatte durch den Kandidaturrückzug des Bürgermeisters Alexander Schröder hohe Wellen geschlagen. Das diese Spannungen bei den Bürgern noch lange nicht vergessen sind, wurde in der anschließenden Fragerunde deutlich.

Skepsis bei den finanziellen Spielräumen der Gemeinde

„Wie wollen Sie mit diesem Gemeinderat zusammenarbeiten?“ So lautete die erste Frage. Lange zeigte sich zuversichtlich das dies mit „frischem Wind“ gelingen werde. Dass er nicht hinter dem Amtsinhaber gestanden habe, wies er zurück. Woher das Gerücht komme, wisse er nicht, erklärte Lange auf eine weiter Frage aus dem Publikum.

Einer von Langes Schwerpunkten – der angespannten Finanzlage – beschäftigte auch die Bürger. „Wo kommt das Geld her?“, zeigte sich ein Besucher skeptisch und bekam dafür Zustimmung von Teilen des Publikums. So stehen für die Kläranlage in Zukunft Investitionen an. Und auch Langes erklärtes Ziel, dass die Bürger in Meißenheim Alt werden können, bedarf Gelder – etwa für den Bau seniorengerechten Wohnraums.

Ein Bürger wollte wissen, welche Verwaltungskompetenzen Lange mitbringe. Anders als viele Rathauschefs hat der Kürzeller nicht die Verwaltungshochschule in Kehl besucht. Lange entgegnete, dass er über seinen Beruf als Projektleiter für Infrastruktur Erfahrung mitbringe – auch was Personalführung angehe. Das Team in der Rathausverwaltung lobte er. Lange fügte an, dass Fortbildungen im Verwaltungsbereich „natürlich essenziell“ seien. „Das bekomme ich hin“, ist er zuversichtlich.