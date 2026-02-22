Vorstellung im Parktheater: So wollen die Schattenspieler von „Moving Shadows“ die Gäste in Lahr begeistern

Die Aufführung „On Fire“ ist am Samstag im Parktheater zu sehen. Hier berichtet Michaela Köhler-Schaer, einer der kreativen Köpfe der Show, vom Reiz des Schattentheaters.
In der Show sollen Körper zu Bilder werden und Schatten Geschichten erzählen. Die Tänzer entführen laut Einladung in einem Zusammenspiel aus Licht, Körpern und Musik auf eine abenteuerliche Reise. Michaela Köhler-Schaer ist neben Stefan Südkamp einer der kreativen Köpfe hinter den „Mobilés“, die die „Moving Shadows“ konzipierten. Zu deren Höhepunkten zählen der Gewinn des französischen Supertalents in Paris sowie zwei Auszeichnungen beim renommierten Comedy-Festival „Juste pour rire“ in Montreal. Am Samstag, 28. Februar, sind sie ab 20 Uhr mit „On Fire“ im Lahrer Parktheater zu erleben.