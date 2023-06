Die Lahrer Kappis-Gruppe will auf dem Areal der ehemaligen Oberle-Mühle in Friesenheim neuen Wohnraum schaffen. Die Pläne werden am kommenden Montag im Gemeinderat vorgestellt. Geplant ist unter anderem auch bezahlbarer Wohnraum für Senioren.

Über die Entwicklung des „Oberle-Areals“ in Friesenheim wurde erstmal im Jahr 2020 öffentlich gesprochen. Im Gemeindeentwicklungskonzept „Zukunft Friesenheim 2035“ ist es mit einem hohen Potenzial als Baugebiet in der Nachverdichtung ausgewiesen und richtet sich an eine Gesamtfläche von 1,5 Hektar. Am Montagabend wird die Kappis-Gruppe aus Lahr das Konzept im Gemeinderat vorstellen. Im Fokus steht die Schaffung von Wohnraum für 154 Personen. Vorgesehen sei auch bezahlbarer Wohnraum für Senioren.

Das „Oberle-Areal“: Das Gelände des „Oberle-Areals“gehört der Kappis-Gruppe. Der erste Bauabschnitt, der nun im Gemeinderat vorgestellt wird, umfasst einen Bereich von circa 1, 5 Hektar. Das Gelände grenzt zudem an die ehemaligen Tennisplätze des TC Friesenheims an, die nicht mehr aktiv bespielt werden.

Die Planung: Die Planung der Kappis-Gruppe sieht vor, auf dem Areal sechs Einfamilienhäuser, drei Doppelhäuser, vier Seniorenbungalows, zwei Reihenhäuser sowie fünf Mehrfamilienhäuser mit rund 34 barrierefreien Wohnungen zu errichten. Insgesamt soll so in Friesenheim Wohnraum für 154 Personen entstehen.

Die Häuser: Die Gebäudehöhen sind laut der Vorlage dem Friesenheimer-Ortsbild entsprechend angepasst. Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser werden maximal zweigeschossig geplant. Die Mehrfamilienhäuser können mit drei Vollgeschossen gebaut werden. Die Pläne sind jedoch noch nicht final und können in Absprache mit der Gemeinde noch angepasst werden.

Zweiter Bauabschnitt: Nördlich an das „Oberle-Areal“ grenzen die ehemaligen Tennisplätze des TC Friesenheim. Diese gehören der Gemeinde. Diese zieht in Betracht, die beiden Flächen gemeinsam zu entwickeln. Laut Beschlussvorlage wäre der Investor dazu bereit, neben seiner eineinhalb Hektar großen Fläche auch die gemeindeeigene Fläche zu überplanen und zu entwickeln. Die Gemeinde müsste sich bei diesem zweiten Bauabschnitt finanziell beteiligen.

Zwei Zufahrtsstraßen: Das Wohnareal soll über die Mühlgasse an die Friesenheimer Hauptstraße angeschlossen werden. Der nördliche Bereich soll laut Vorlage in einem zweiten Bauabschnitt über die Sportplatzstraße erreichbar sein. Die Parkplätze am Sportplatz sollen, genau wie Kundenparkplätze für die Metzgerei Erb, in der Planung berücksichtigt werden.

Brücke über den Dorfbach: Auf Wunsch der Friesenheimer Gemeinderäte soll die vorhandene Brücke über den Dorfbach auf den Eisweiher erhalten bleiben und zu einer Rad- und Fußgängerbrücke umgebaut werden.

Die Gemeinderatssitzung am Montag, 3. Juli

Der Gemeinderat von Friesenheim trifft sich zur nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 3. Juli, ab 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses II in Friesenheim. Laut Tagesordnung wird es neben dem städtebaulichen Entwurf für das „Oberle-Areal“ unter anderem um die Ergänzung des Gemeinderates gehen. Karin Stuber soll als Gemeinderätin verpflichtet werden. Außerdem wird es um die Festlegung der Standorte für die Mobilitätsstationen „Friesenheim Bahnhof“ und „Friesenheim Sternenberghalle“ gehen. Darüber hinaus sollen die Bauarbeiten für ein neues Rasengrabfeld auf dem Friedhof Oberschopfheim und ein neues Urnen- und Rasengrabfeld auf dem Friedhof Schuttern vergeben werden. Weiter wird es um die Annahme von Spenden gehen.