Vorstellung im Gemeinderat: So soll der Glasfaserausbau in Neuried weitergehen

Der Breitbandausbau in Neuried soll im ersten Quartal 2027 beendet sein. Dies versprach Joe Diehl, Regionalmanager der Deutschen Glasfaser, in der Gemeinderatssitzung.
„Man liest viel über finanzielle Schieflagen, aber wir sind nach wie vor solide finanziert“. Joe Diehl als Vertreter der Deutschen Glasfaser, die für den Ausbau in Neuried zuständig ist, stellte zunächst klar, dass die Arbeiten weitergehen. Neuried sei von Absagen nicht betroffen – und „uns geht’s auch zu langsam“. Diese Aussage quittierten die Gemeinderäte und die Zuhörer mit einem spöttischen Lachen.