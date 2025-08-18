Vorstellung im Europa-Park: Comedy-Stars aus „Das Kanu des Manitu“ sorgen in Rust für gute Laune

Die Gegebenheiten hätten wohl besser nicht sein können: Der Europa-Park feiert sein 50-jähriges Bestehen und eröffnet Ende Mai mit der „Silver Lake City“ ein Übernachtungsressort mit waschechter Western-Kulisse, fast zur gleichen Zeit erscheint die erste Vorschau zu „Das Kanu des Manitu“ – Michael „Bully“ Herbigs Fortsetzung seiner rund 25 Jahre alten Erfolgskomödie. Wenig überraschend also, dass die Hauptprotagonisten Herbig (Abahachi), Christian Tramitz (Ranger) und Rick Kavanian (Dimitri) bei ihrer deutschlandweiten Werbetour auch in Rust Halt machen.

Doch bevor man das Trio zu sehen bekommt, ist Warten angesagt. Rund 30 Minuten liegen die deutschen Comedy-Ikonen am Freitagabend hinter dem Zeitplan.

Nach rund zehn Minuten ziehen sie weiter

Übel nehmen kann man es ihnen nicht: In den vergangenen Tagen ging es für sie von München nach Wien und von Berlin in den Europa-Park. Von den rund 400 Fans, die im Ruster Kinosaal auf sie warten, scheint wohl auch niemand sauer zu sein. Das wird anhand des tosenden Applauses deutlich, als Herbig, Tramitz und Kavanian einlaufen. Den Stress der vergangenen Tage lassen sich die Profis dabei nicht anmerken. Sie treten souverän auf und albern mit den Zuschauern herum.

Schnell wird klar: Wer sich erhofft hat, die drei Schauspieler geben Hintergrundinformationen zum Film preis, wird enttäuscht. Auf die Frage Herbigs an seinen Kollgen Tramitz: „Hand aufs Herz – wie war es, nach so langer Zeit, wieder aufs Pferd zu steigen?“, antwortet dieser nur scherzhaft: „Für das Pferd war es wahrscheinlich unangenehmer als für mich.“ Den Besuchern ist das jedoch mehr als recht. Zwischenzeitlich scheint es sogar, als wäre es egal, was die drei sagen: Aus voller Vorfreude auf den Film platzt das Lachen förmlich aus den Fans heraus.

Rund 400 Zuschauer strömten am Freitagabend in das „Magic Cinema“, um bei der Filmpremiere dabei zu sein. Foto: Piskadlo

So kommt der große Jubel nicht überraschend, als „Bully“ in die Runde fragt, wer denn den ersten Film bereits gesehen habe. Auch die achtjährige Marlene streckt ihren Arm, die als jüngste Zuschauerin des Abends eine Mütze und ein persönliches Gruppenfoto mit den Schauspielern bekommt.

In der kurzen Zeit im Europa-Park, in der die drei stets spitzbübisch und fröhlich daherkommen, wird vor allem die Dankbarkeit für die Treue der zahlreichen Fans deutlich. „Für uns ist das ein Riesending: Dieser Film ist für euch. Wir haben ihn nur für’s Publikum gemacht“, bringt es „Bully“ auf den Punkt.

Nach etwas mehr als zehn Minuten verlassen Herbig, Tramitz und Kavanian unter lauten Beifall das „Magic Cinema“, ehe sie wieder auf der großen Leinwand des Kinos für rund 90 Minuten als „Abahachi“, „Ranger“ und „Dimitri“ erscheinen und ihr vermutlich letztes gemeinsames Abenteuer im Wilden Westen bestreiten.