Vorstellung im Europa-Park: Comedy-Stars aus „Das Kanu des Manitu“ sorgen in Rust für gute Laune

Michael Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian feierten im Europa-Park die Premiere ihres neuen Films „Das Kanu des Manitu“.
Die Gegebenheiten hätten wohl besser nicht sein können: Der Europa-Park feiert sein 50-jähriges Bestehen und eröffnet Ende Mai mit der „Silver Lake City“ ein Übernachtungsressort mit waschechter Western-Kulisse, fast zur gleichen Zeit erscheint die erste Vorschau zu „Das Kanu des Manitu“ – Michael „Bully“ Herbigs Fortsetzung seiner rund 25 Jahre alten Erfolgskomödie. Wenig überraschend also, dass die Hauptprotagonisten Herbig (Abahachi), Christian Tramitz (Ranger) und Rick Kavanian (Dimitri) bei ihrer deutschlandweiten Werbetour auch in Rust Halt machen.