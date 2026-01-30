Vorstellung bei Infoabend: So möchte die Neurieder Bürgerstiftung gemeinnützige Projekte fördern

Die Neurieder Initiative stellte sich am Donnerstagabend in Altenheim vor. Bei der Infoveranstaltung erklärte das Gründungsteam, wie die Bürgerstiftung arbeiten soll.

Nach und nach füllte sich der Saal in der Kita Regenbogen: Rund 40 Bürger fanden sich zur Infoveranstaltung über die neue Bürgerstiftung für Neuried ein. „Wir sind seit einem Jahr in der Vorbereitung“, stieg Mitbegründer Peter Heuken ein. Das Team mit Vertretern aller fünf Ortsteile habe sich erst in die Thematik einarbeiten müssen. Inzwischen sei man guten Mutes und könne eine positive Nachricht verkünden: „Zwei Wochen nach dem Start haben wir schon 60 000 Euro zusammen“.

Warum ist eine Bürgerstiftung sinnvoll? „Sie unterstützt lokale, gemeinnützige Projekte innerhalb der Gemeinde“, fasst es Mitinitiatorin Carola Jäger zusammen. Diese reichen von Jugend-und Seniorenarbeit über Sport und Kunst bis hin zu Kultur und Brauchtum. Die Unterstützung von Menschen in Notlagen sei ebenso vorgesehen.

Mitstreiter Heinz Walter beschrieb die Idee der Stiftung: „Bürger sollen zusammenkommen, um gemeinsam Projekte umzusetzen.“ Zudem könne man unabhängig von der Haushaltslage agieren. Die Gründung der Bürgerstiftung sei jedoch an eine Voraussetzung geknüpft: „Das Stiftungskapital muss mindestens 200 000 Euro betragen“, so Kollegin Martina Fritsch.

Zuwendungen sollen steuerlich absetzbar sein

Dies sei vom Regierungspräsidium Freiburg so vorgegeben, um den Erfolg der Stiftung zu gewährleisten. Die Mindestgrenze müsse man bis Ende Juni 2027 erreichen. Nun habe man schon knapp ein Drittel zusammen, deswegen sei man positiv gestimmt, so Fritsch.

Nach der Anerkennung durch das Regierungspräsidium werde man auch die Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt feststellen lassen. „Dadurch können Zustiftungen und Spenden steuerlich abgesetzt werden“, legte Fritsch dar. Der Unterschied: Spenden können zeitnah für Projekte eingesetzt werden, wohingegen Zustiftungen das das Stiftungskapital erhöhen und für immer erhalten bleiben. Nur Erträge können verwendet werden.

„Jeder Euro zählt“, unterstrich Fritsch. Mit einem Beitrag werde man zum Gründungsstifter. Ab einer Summe von 2500 Euro werde man auf einer Stiftertafel verewigt und erhalte Stimmrecht in der Stiftungsversammlung, die jährlich stattfinden soll. Diese soll Vorschläge zur Erfüllung des Stiftungszwecks machen und wählt zudem die Mitglieder des Stiftungsrats, informierte Fritsch.

Ab 2500 Euro erhält man Stimmrecht in der Stiftungsversammlung

Der Rat soll etwa den Wirtschaftsplan genehmigen und wiederum den Stiftungsvorstand wählen. Das Leitungsorgan solle über Projekte entscheiden und das Stiftungsvermögen verwalten. Die Aufgaben der Organe mitsamt des Stiftungszwecks werden in einer Satzung festgehalten.

„Wir sind nicht der Vorstand, wir haben die Bürgerstiftung nur initiiert“, stellte Walter klar. Die Satzung sei nicht in Stein gemeißelt, Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung nehme man gerne entgegen. „Die Stiftung soll unabhängig sein, daher dürfen Ortschafts- oder Gemeinderäte nicht gewählt werden“, fügte Heuken hinzu.

Die Bevölkerung darf sich mit Ideen beteiligen

Bei der Fragerunde wollte ein Zuhörer wissen, was mit dem Stimmrecht der Person bei Tod passiere. Das Stimmrecht erlische im Todesfall und könne nicht übertragen werden, so Walter. Daher sei eine wichtige Aufgabe der Bürgerstiftung, neue Mitglieder zu gewinnen.

Und wie sieht es bei juristischen Personen und Ehepartner, die gemeinsam spenden, aus? Ein ausgewählter Vertreter könne mit einer Vollmacht stellvertretend handeln. Und bezahle das Ehepaar die Summe von 2500 Euro gemeinsam, erhalte es dennoch nur eine Stimme in der Stiftungsversammlung, bekräftigte Walter.

Aktien seien auch auf das Stiftungskapital übertragbar, so Fritsch auf eine entsprechende Frage. Was passiert bei einer Auflösung der Bürgerstiftung? „Das gesamte Vermögen würde an die Gemeinde fallen, die es gemäß dem Stiftungszweck ausgeben muss“, antwortete Walter.

Unternehmen sollen ab sofort beworben werden

Uhrich lobte die Arbeit des Teams als „unglaublich wertvoll“, sie habe großen Applaus verdient. Nun starte die Werbung erst richtig, man wolle auf die Unternehmen in Neuried zugehen und um Unterstützung werben. Es sei ein gemeinschaftliches Projekt und er sei zuversichtlich, dass die Untergrenze von 200 000 Euro rechtzeitig erreicht werde.

Webseite der Stiftung

Die Bürgerstiftung Neuried hat unter buergerstiftung-neuried.net eine Webseite eingerichtet, auf der Informationen zum Projekt abgerufen werden können. Kontakt mit den Initiatoren ist möglich und die Verpflichtungserklärung für die Teilnahme sowie einen Flyer kann man herunterladen.