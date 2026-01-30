Vorstellung bei Infoabend: So möchte die Neurieder Bürgerstiftung gemeinnützige Projekte fördern

Die Neurieder Initiative stellte sich am Donnerstagabend in Altenheim vor. Bei der Infoveranstaltung erklärte das Gründungsteam, wie die Bürgerstiftung arbeiten soll.
Nach und nach füllte sich der Saal in der Kita Regenbogen: Rund 40 Bürger fanden sich zur Infoveranstaltung über die neue Bürgerstiftung für Neuried ein. „Wir sind seit einem Jahr in der Vorbereitung“, stieg Mitbegründer Peter Heuken ein. Das Team mit Vertretern aller fünf Ortsteile habe sich erst in die Thematik einarbeiten müssen. Inzwischen sei man guten Mutes und könne eine positive Nachricht verkünden: „Zwei Wochen nach dem Start haben wir schon 60 000 Euro zusammen“.