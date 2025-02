Vorstandsbeben bei Porsche: Warum Lutz Meschke auch um seinen zweiten Porsche-Posten bangen muss

1 Lutz Meschke hat nicht nur bei der Porsche AG eine wichtige Position inne. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche AG stellte seinem Vizechef Meschke Knall auf Fall den Stuhl vor die Tür. Dieser hat aber noch einen weiteren Vorstandsposten – bei der Porsche SE. Wie sicher ist sein Job dort?









Link kopiert



Noch am 23. August 2024 war die Welt bei Porsche in Ordnung. „Lutz Meschke hat das Beteiligungsgeschäft der Porsche SE in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt“, erklärte Wolfgang Porsche, Aufsichtsratschef der Stuttgarter Holdinggesellschaft Porsche SE. „Wir werden unsere Investitionsaktivitäten künftig noch weiter ausbauen und zählen dabei auf seine Erfahrung und Expertise.“