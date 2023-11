Vorstand fast komplett erneuert: Generationenwechsel beim TV Sulz

Außer Frank Isele ist die gesamte Vorstandschaft des TV Sulz nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Die Posten vom Ersten Vorsitzenden Oswin Faißt, Rechnerin Doris Straubmüller, Handballabteilungsleiter Siegmund Bläsi, Turn- und Freizeitabteilungsleiterinnen Sibylle Wacker und Sandra Haas, Schriftführerin Laura Kindle sowie Jugendleiterin Stephanie Haffner, mussten also neu besetzt werden.

Und da der TV Sulz eine Neuorganisation in der Führungsebene vollzog, musste zusätzlich die Satzung abgeändert werden. Oliver Fimm und Jaspar Roll präsentierten per Powerpoint die wesentlichen Punkte. Diese wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig für gut befunden. Und so stand nach den Berichten der einzelnen Abteilungsleiter den fälligen Neuwahlen nichts mehr im Wege.

Da im Vorfeld diesbezüglich sehr gute Vorarbeit geleistet wurde, hatte Ortsvorsteher Rolf Mauch als Wahlvorstand leichtes Spiel. Alle vorgeschlagenen Kandidaten wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig in ihren neuen Ämtern bestätigt. Im Anschluss wurden die altbewährten Vorstandsmitglieder, die jahrzehntelang die Geschicke des TV Sulz lenkten, mit tosendem Beifall verabschiedet.

Zunächst berichtete die scheidende Schatzmeisterin Doris Straubmüller von einem sehr guten Jahr: „Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, das in die Jahre gekommene Vereinsheim zu sanieren. Und das ist uns gemeinsam in allen Belangen gelungen, so dass nicht nur das Vereinsheim den heutigen Anforderungen entspricht, sondern wir trotz der sehr schwierigen Zeit noch etwas für die kommende Generation auf die hohe Kante legen konnten. Der TV Sulz kann also sehr zufrieden und zuversichtlich in die Zukunft blicken.“

In Sachen Handball konnte Siegmund Bläsi auch nur positives berichten – so nahmen drei Herren- und eine Damenmannschaft erfolgreich an den Verbandsspielen teil.

Für den Bereich Turnen und Freizeit ließen Sandra Haas und Sibylle Wacker nochmals das abgelaufene Jahr Revue passieren, wobei den anwesenden Mitgliedern bewusst wurde, welche Arbeit sich hinter dieser Abteilung verbirgt. Alle Altersgruppen mussten unter einen Hut gebracht werden, wozu zahlreiche ausgebildete Übungsleiter zur Verfügung standen, so die beiden Abteilungsleiter sehr stolz.

Mehr als 300 Turner und zahlreiche Freizeitangebote

Und dies sei auch von Nöten, müssen doch derzeit mehr als 300 aktive Mitglieder im Alter von eineinhalb bis über 90 Jahren betreut werden. Hinzu kommen zahlreiche Freizeitangebote für Jung und Alt, die alle geplant und auch durchgeführt werden müssen, so Wacker und Haas abschließend.

Stephanie Haffner, die bisher für die Jugendabteilung verantwortlich war, sprach von einem sehr wechselhaften Jahr, das letztendlich doch noch zufriedenstellend abgeschlossen werden konnte.

Über die Vereinsaktivitäten im Bereich Event berichtete Oswin Faißt, wobei er den Neujahrsempfang, die Maiwanderung, den Feierabendhock und die Chrismas Party einen Tag vor Heiligabend besonders hervorhob. Des Weiteren berichtete Faißt auch in Sachen Bau positives – neben einer neuen Heizungsanlage wurde auch die längst fällige Dachsanierung mit der Montage der Photovoltaik Anlage verwirklicht.

Auch Frank Wilhelm vom Sulzer Förderverein ließ noch einmal das überwiegend positive Vereinsjahr Revue passieren und betonte, dass man den einzelnen Abteilungen immer wieder hilfreich zur Seite stand. Bevor die Hauptversammlung ein harmonisches Ende nahm, wurden noch einmal alle scheidenden Vorstandsmitglieder mit einem Geschenk bedacht.