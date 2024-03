1 Philipp Dechow (stehend) stellte das Konzept für die Umgestaltung vor. Viele Geislinger interessierten sich für die Pläne und wollten viele Details geklärt wissen. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Eine teilweise Lösung für die Geislinger Verkehrsprobleme verspricht die Umgestaltung der Vorstadtstraße – vor allem soll sie schmaler und grüner werden und mindestens einen Kreisverkehr bekommen.









Stadtverwaltung und Städteplaner wollten dabei frühzeitig einen ersten Einblick geben, was mit der Straße geschehen soll: „Wir sind ganz am Anfang“, betonte Bürgermeister Oliver Schmid. “Wären wir fertig, könnten wir Ihnen sagen, was wann wie gemacht werden soll“, griff er einen Kritikpunkt nach der Besprechung mit Anwohnern eine Woche zuvor aus. “ Das aber wolle man heute noch gar nicht.