Am 4. Februar jährt sich der Weltkrebstag zum 25. Mal. Unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“ beteiligen sich weltweit mehr als 300 Organisationen an diesem Aktionstag – darunter auch die Frauenselbsthilfe Krebs (FSH).

Als eine der größten und ältesten Selbsthilfeorganisationen im onkologischen Bereich in Deutschland möchte die FSH Aufmerksamkeit auf Krebsprävention, Früherkennung und die Bedeutung psychosozialer Unterstützung lenken.

Lesen Sie auch

Die Psyche leidet mit

Die FSH-Gruppe in Horb nutzt den Weltkrebstag, um Betroffene und Interessierte auf ihr umfassendes Angebot hinzuweisen. „Krebs betrifft nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung ist psychosoziale Unterstützung für viele Betroffene sehr wichtig“, erklärt Sidonia Volk Leiterin der FSH-Gruppe in Horb „Wir verstehen uns als starke Gemeinschaft, die Betroffene auffängt, informiert und begleitet.“

Unsere Empfehlung für Sie Horb Heilung, die nicht wirklich heilsam ist Frauenselbsthilfe nach Krebs fordert angemessene Berücksichtigung von Nachteilen Krebskranker.

„Gemeinsam einzigartig“

Das diesjährige Motto des Weltkrebstages „Gemeinsam einzigartig“ betont die Individualität von Krebserkrankungen. „Jede und jeder Betroffene steht vor eigenen Herausforderungen, denn jede Krebserkrankung ist so einzigartig wie die Menschen, die sie betrifft“, sagt Volk. Die FSH-Gruppe bietet daher eine Vielzahl an Angeboten, die für Menschen mit einer Krebserkrankung hilfreich sein können.

„Ob im Gespräch, bei gemeinsamen Aktivitäten oder durch praktische Hilfestellungen – wir wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, an Krebs zu erkranken, und unterstützen auf vielfältige Weise“, betont Volk

Die FSH nutzt den Weltkrebstag auch, um über die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen und Prävention aufzuklären. „Leider nehmen noch zu wenige Menschen die kostenlosen Angebote zur Krebsfrüherkennung wahr“, erklärt Sidonia Volk und fügt hinzu: „Dabei kann die frühzeitige Diagnose von Brustkrebs, Darmkrebs, Hautkrebs und anderen Krebserkrankungen schwerwiegende Therapien ersparen und Leben retten.“

Die FSH-Gruppe in Horb lädt Menschen mit einer Krebserkrankung und auch deren Angehörige herzlich ein, an einem Treffen teilzunehmen. Die Gruppe trifft sich regelmäßig an jedem zweiten Montag im Monat um 19 Uhr in Hotel Steiglehof, Horb. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.

Weitere Informationen gibt es bei Sidonia Volk Telefon 07451/87 24 sindi.volk@t-online.de