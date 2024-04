Feuerwehr zapft die Kleine Kinzig an

1 Von der Entnahmestelle der Kleinen Kinzig aus legten die Wehrleute eine Förderleitung zum angenommenen Brandobjekt Holzbau Hess im Koppengässle in Aichhalden. Auch der Wassermeister ist dabei vor Ort. Foto: Wegner

Eine Übung, wie es sie in Aichhalden schon lange nicht mehr gegeben hatte, war Mitte April angesagt: Löschwasser direkt von der Leitung der Kleinen Kinzig zu zapfen.









Es ist in vielen Wohn- und vor allem auch Gewerbegebieten ein Thema: Wo bekommt die Feuerwehr bei einem Brandeinsatz die erforderliche Menge an Löschwasser her, um im Ernstfall eingreifen und löschen zu können?