Vorsitzender zieht positive Bilanz: Spannende Turniere und viel Spaß bei den Ottenheimer „Beach Days“

1 Ausgelassen war die Stimmung bei den Mannschaften, die bei den Ottenheimer „Beach Days“ mitgespielt haben. Foto: TuS Ottenheim

Vier Tage drehte sich beim TuS Ottenheim bei den „Beach Days“ alles um den Handball. Der Vorsitzende des TuS Mario Leutner bilanziert eine erfolgreiche Veranstaltung mit fairen Wettbewerben und ausgelassener Stimmung.









„Ich bin noch ganz euphorisiert“, steigt der Vorsitzende des TuS Ottenheim, Mario Leutner, am Montag ins Gespräch mit der Lahrer Zeitung ein. Hinter ihm – und zahlreichen weiteren Teilnehmern – liegen die „Beach Days“, bei denen es sich vier Tage lang um den Handball drehte. „Die Stimmung hätte nicht besser sein können, die Mannschaften waren top und der Spaßfaktor kam nicht zu kurz“, so Leutner. Bis auf den Freitag, an dem es einmal kurz geregnet habe, sei das Wetter auf der Seite der Veranstalter gewesen – „es war eines der besten Beach Days bislang“, einfach alles habe gepasst.