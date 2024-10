Vorsitzender verrät Details: So groß feiert der Schützenverein Bietenhausen sein 100. Jubiläum

1 Jannik Otto, der erste Vorsitzende des Bietenhausener Schützenvereins (von links), mit seinem Stellvertreter Oliver Eberhardt und Ortsvorsteherin Marion Kelm bei der Vereins-Hauptversammlung für das Jahr 2023 Foto: Uttenweiler

In den 1920er Jahren taten sich in Bietenhausen einige Schützen zusammen und gründeten ihren eigenen Verein. Der SV feiert nun am Wochenende sein erstes dreistelliges Jubiläum im großen Stil. Der erste Vorsitzende Jannik Otto gibt einen Einblick.









Mehr als hundert Jahre: Eine lange Zeit, in der sich nicht nur in der Weltgeschichte einiges getan hat. Entsprechend steht als Highlight im diesjährigen Vereinskalender die Feier zum 100. Jubiläum an. Das Fest wird im großen Stil mit Festzelt und Musikprogramm nachgeholt, nachdem es 2023 verschoben worden war. Das bedeutet viel Vorfreude, aber auch einiges an Organisationsaufwand, wie Jannik Otto, der erste Vorsitzende des SV, im Gespräch erklärt: Am vergangenen Wochenende gab es erst das große Gemeindepokalschießen im Schützenhaus, nun wird bereits am morgigen Donnerstag das Festzelt aufgebaut.