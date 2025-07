Christina Baum im Landesverband: Radikale AfD-Frau immer noch Mitglied – und der Chef weiß von nichts

1 Christina Baum sollte nicht mehr über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Dass die 69-Jährige aber immer noch im Südwesten präsent ist, überrascht den AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier. Foto: imago/dts Nachrichtenagentur, Jan-Philipp Strobel/dpa Weil sie im Südwesten abgesägt wurde, ließ sich Christina Baum in Sachsen-Anhalt in den Bundestag wählen. Doch AfD-Mitglied ist sie noch hier. „Das ist ja Verarsche“, sagt Frohnmaier.







Markus Frohnmaier, der AfD-Vorsitzende in Baden-Württemberg, klingt am Telefon spürbar „irritiert“, als er davon erfährt, wer sich da nach wie vor in seinem Landesverband tummelt, davon wusste selbst er als Chef nichts: Christina Baum, die AfD-Bundestagsabgeordnete, die die Mitglieder des hiesigen AfD-Landesverbands nicht mehr auf die Landesliste gesetzt hatten – und die sich deshalb für die Bundestagswahl Ende Februar einen neuen Wahlkreis in einem anderen Bundesland suchen musste.