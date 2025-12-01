Vorsitzender blickt stolz zurück: Kappel-Grafenhausener BI „Trockene Keller“ löst sich nach 23 Jahren auf

Die Bürgerinitiative setzte sich 23 Jahre lang für den Hochwasserschutz in Kappel-Grafenhausen ein. Nun löst sie sich auf. Der Grund: Sie hat ihre Ziele erreicht.
Alteingesessene Bürger werden sich daran erinnern: Sobald es in der Region entlang der Elz stark geregnet hatte, mussten Hausbesitzer aufgrund von Drückwasser um ihre trockenen Keller bangen. Um das Thema Hochwasserschutz voranzubringen, begannen im Jahr 2002 die Planungen für den Polder Elzmündung – und damit auch ein juristisches Tauziehen zwischen der Gemeinde Kappel-Grafenhausen und dem Regierungspräsidium. Letzteres wollte den Bau durchsetzen, die Verwaltung hatte – gemeinsam mit der Gemeinde Schwanau – jedoch Bedenken.