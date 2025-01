1 Im Schwarzwald-Baar-Kreis kann es am Wochenende spiegelglatt werden. (Symbolbild) Foto: Marc Eich

Nach den jüngsten Schneefällen im Schwarzwald-Baar-Kreis soll es bald milder werden. Dazwischen droht massives Glatteis, der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor einem Unwetter.









Link kopiert



Am Donnerstagabend verwandelte der Schneefall den Schwarzwald-Baar-Kreis in eine herrliche Winterlandschaft. Doch das winterliche Bild im Landkreis ist nur von kurzer Dauer. Stattdessen wird es am Wochenende überaus ungemütlich – und teilweise kann es auch gefährlich werden.