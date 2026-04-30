Vorsicht im Grünen: Zeckensaison in der Ortenau läuft – bislang aber noch ohne FSME-Fall

Fast das ganze Jahr über sind Zecken unterwegs – auch in der Ortenau. Das heißt: Vorsicht im Grünen. Denn die Tiere können unter anderem FSME übertragen.
Die Temperaturen steigen, die Menschen verbringen mehr Zeit draußen in der Natur – und das Risiko eines Zeckenbisses steigt. Aufgrund des milden Wetters hat die Zeckensaison 2026 in Baden-Württemberg bereits im Januar begonnen. Auch die Ortenau ist betroffen – wie fast das gesamte Bundesland (einzige Ausnahme: Stadtkreis Heilbronn) ist auch der Landkreis vom Robert-Koch-Institut als FSME-Risikogebiet (Frühsommer-Gehirnhautentzündung) eingestuft.