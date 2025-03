1 Gesammelt werden soll offenbar alles, was Geld bringt. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/dokumol

Die Masche ist keineswegs neu. Bürgermeister Patrick Haas mahnt: Wer dem Aufruf nachkomme, mache sich möglicherweise strafbar.









Nicht schlecht gestaunt hat Hüfingens Bürgermeister Patrick Haas über einen Handzettel, der in der Gemeinde verteilt wurde: Darauf steht in gebrochenem Deutsch geschrieben, dass eine ungarische Familie am Montag, 10. März, Gebrauchtwaren – ausdrücklich auch Defektes und folglich Müll – in Hüfingen einsammele.