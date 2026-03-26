Vorsicht Betrugsmasche: Achim Stiller aus Blumberg ärgert sich über eine dubiose Rechnung

Das Ehepaar soll nach einer Handelsregistereintragung knapp 1000 Euro bezahlen. Das kommt den Blumbergern buchstäblich spanisch vor – völlig zu Recht.
Nach einer neuen Handelsregistereintragung sind im Raum Schwarzwald-Baar gefälschte Kostenrechnungen im Umlauf, die den Eindruck erwecken, von einem Amtsgericht zu stammen. Nach der kürzlichen Gründung einer GbR und einer Handelsregistereintragung erhielt das Ehepaar Stiller ein entsprechendes Schreiben mit dem Eindruck einer offiziellen „Rechnung“ des Amtsgerichts Freiburg. Darin: eine kurze Zahlungsfrist und deutliche Drohhinweise bei Nichtzahlung der verlangten 987 Euro. Das Dokument liegt der Redaktion vor.