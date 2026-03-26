Vorsicht Betrugsmasche: Achim Stiller aus Blumberg ärgert sich über eine dubiose Rechnung

Das Ehepaar soll nach einer Handelsregistereintragung knapp 1000 Euro bezahlen. Das kommt den Blumbergern buchstäblich spanisch vor – völlig zu Recht.

Nach einer neuen Handelsregistereintragung sind im Raum Schwarzwald-Baar gefälschte Kostenrechnungen im Umlauf, die den Eindruck erwecken, von einem Amtsgericht zu stammen. Nach der kürzlichen Gründung einer GbR und einer Handelsregistereintragung erhielt das Ehepaar Stiller ein entsprechendes Schreiben mit dem Eindruck einer offiziellen „Rechnung“ des Amtsgerichts Freiburg. Darin: eine kurze Zahlungsfrist und deutliche Drohhinweise bei Nichtzahlung der verlangten 987 Euro. Das Dokument liegt der Redaktion vor.​

Achim Stiller kam das Ganze von Beginn an spanisch vor – im wahrsten Sinne des Wortes. „Das Konto, auf das wir zahlen sollte, war kein deutsches, sondern eines in Spanien mit der dementsprechenden IBAN.“

Stiller wurde weiter stutzig, weil die angegebene Zahlstelle in Frankfurt nicht existierte und der genannte Unterzeichner, ein vermeintlicher Richter am Amtsgericht Freiburg, nicht zur Registerbearbeitung passte. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um einen gezielten Betrugsversuch handelt, der an neu eingetragene Gesellschaften verschickt wird.​

Der Polizei Konstanz sind solche Betrugsversuche nicht unbekannt: Sie teilt auf Anfrage mit, dass im Laufe eines Jahres sieben solcher Fälle im Präsidium registriert worden seien, einer davon im Schwarzwald-Baar-Kreis. In fünf der sieben Fälle sei es bei einem Versuch geblieben, ohne dass ein finanzieller Schaden eingetreten sei.

Daniel Brill ist Pressesprecher beim Polizeipräsidium und hat konkreten Rat parat, wenn an der Haustüre Dienstleistungen angeboten werden. Unser Foto zeigt Brill im September 2024 bei einem Einsatz. Foto: Thomas Wuttke

Nach Angaben der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sind seit 2023 ebenfalls sieben solcher Fälle dort bekannt und gemeldet geworden. Stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Stefan Villing rät, besonders auf den Absender zu achten: Eine echte Rechnung eines Handelsregistereintrags werde über die Landesoberkasse abgerechnet; ein Auslandskonto sei ein deutliches Warnsignal.

Die Schreiben kommen offenbar in einer Phase, in der Betroffene nach einer Gründung ohnehin mit Post rechnen. Laut Villing nutzen die Absender den Überraschungsmoment und übernehmen häufig den Originaltext der Eintragung, um Seriosität vorzutäuschen.​ „Auffällig sind zudem kurze Zahlungsfristen, der amtlich wirkende Aufbau und Drohhinweise bei Nichtzahlung.“

Nach Einschätzung der Polizei Konstanz kann in solchen Fällen in der Regel ein Anfangsverdacht des Betrugs vorliegen. Eine genaue Tendenz zur Entwicklung der Fallzahlen lasse sich derzeit aber nicht benennen.

Auf jeden Fall zur Anzeige bringen

Betroffene sollten die Unterlagen aufbewahren und bei einer Anzeige vorlegen, damit die Ermittler möglichst viele Informationen erhalten. Polizeipressesprecher Daniel Brill betont, dass eine Strafanzeige wichtig sei, damit die Polizei überhaupt von einem versuchten Betrug erfahre und ermitteln könne.

Wer bereits gezahlt hat, sollte umgehend die eigene Bank kontaktieren. Ein Überweisungsrückruf sei zwar grundsätzlich möglich, aber nicht garantiert. Außerdem raten Polizei und IHK dazu, im Zweifel direkt bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer oder dem örtlichen Registergericht nachzufragen, bevor Geld überwiesen wird.

Vorsicht vor Betrug

Betrugsmasche

Für Unternehmen und neu gegründete Gesellschaften oder Privatpersonen, die eine GbR anmelden, ist die Gefahr besonders hoch, weil echte Registervorgänge tatsächlich Kosten auslösen können und die Daten im Handelsregister öffentlich einsehbar sind. Genau diese Erwartung scheinen die Betrüger auszunutzen, indem sie ihre Schreiben optisch und sprachlich an amtliche Gebührenbescheide anlehnen. ​Wer ein solches Schreiben erhält, sollte daher nicht unter Zeitdruck zahlen, sondern die Angaben genau prüfen. Entscheidend sind vor allem die Herkunft des Schreibens, die IBAN und die Frage, ob die genannte Stelle überhaupt zuständig ist.