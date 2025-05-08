Vorsicht bei Starkregen: Wie sich Autofahrer bei Aquaplaning-Gefahr richtig verhalten

Bei Regen steigt das Unfallrisiko: Durch sogenanntes Aquaplaning verliert das Auto den Kontakt zur Straße und wird unberechenbar. So können sich Verkehrsteilnehmer bei nasser Fahrbahn verhalten, um die Gefahr zu reduzieren.
Starker Regen kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Fahrbahn bildet, nimmt die Unfallgefahr rapide zu. Wir haben beim Allgemeinen Deutschen Automobil Club (ADAC) nachgefragt, wie sich Verkehrsteilnehmer bei Aquaplaning-Gefahr verhalten sollten.