1 Eine SMS wie diese hat eine Leserin erreicht. Der Verbraucherschutz warnt vor derartigen Betrugsversuchen via SMS, genannt „Smishing“. (Symbolbild) Foto: Till Simon Nagel/dpa-tmn/Till Simon Nagel

Eine Leserin macht unsere Redaktion auf einen Betrugsversuch aufmerksam, der ihr via SMS aufs Mobiltelefon gespült wurde. Angeblich sei ihr DHL-Paket unzustellbar gewesen. Der Verbraucherschutz warnt vor dieser und vergleichbaren Maschen, auch „Smishing“ genannt.









Betrugsmethoden gibt es wie Sand am Meer. Wenn eine Masche aufgedeckt ist, treten gefühlt gleich mehrere neue auf. Manch ein Betrüger geht telefonisch vor, andere persönlich, auf Whatsapp, E-Mail oder, wie in diesem Fall, per SMS.