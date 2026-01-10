Vorschriften und Risiken: Wie sicher sind Leichtkraftfahrzeuge?

Autofahren ab 15? Leichtkraftfahrzeuge machen es möglich. Jedoch gibt es ausgerechnet beim Thema Sicherheit klare Unterschiede zum klassischen Pkw.
Dreirädrige Fahrzeuge und kleine Vierräder wie der Citroën Ami oder der Microlino sind eher selten auf den Straßen zu sehen. Für Jugendliche stellen sie aber eine interessante Alternative zum Auto dar – denn sie dürfen bereits ab 16 Jahren gefahren werden. Der Grund dafür: Diese Fahrzeuge gelten rechtlich nicht als Pkw, sondern als Leichtkraftfahrzeuge. Sie zählen also eher zu Mopeds als zu Autos. Dadurch gelten lockerere Führerschein- und Sicherheitsvorgaben, die ein Fahren in jungen Jahren ermöglichen.